OFICIAL: Din anul școlar 2025-2026, profesorii de gimnaziu și liceu vor dedica un sfert din ore pentru activități speciale de consolidare și sprijin pentru elevi
Din anul școlar 2025-2026, profesorii vor dedica un sfert din ore activităților de consolidare și aplicare practică
Din anul școlar 2025-2026, profesorii de gimnaziu și liceu vor dedica 25% din numărul total de ore unor activități speciale, gândite să îi ajute pe elevi să recupereze, să aprofundeze materia și să înțeleagă cum pot folosi ce învață în viața de zi cu zi.
Reglementările sunt prevăzute în Instrucțiunea Nr. 8 a Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial pe 17 septembrie 2025, și se aplică tuturor unităților de învățământ gimnazial și liceal.
Acestea urmăresc să aducă mai multă flexibilitate în actul educațional, permițând profesorilor să adapteze planificarea lecțiilor la nevoile și nivelul elevilor din fiecare clasă.
Ministerul a precizat că aceste ore nu sunt opționale și nici separate de programă, ci fac parte integrantă din modul în care aceasta trebuie parcursă.
Utilizarea lor trebuie să fie clar planificată, să respecte coerența curriculară și să fie raportată la bugetul anual de ore al fiecărei discipline.
Rolul profesorilor, al directorilor și al inspectoratelor
Profesorii au libertatea și responsabilitatea de a decide cum folosesc acest procent de 25%: fie prin activități remediale, fie prin exerciții de consolidare, fie prin proiecte care ajută elevii să aplice ce învață în viața de zi cu zi.
Astfel, o lecție de matematică poate fi folosită pentru a arăta cum se aplică formulele într-un buget personal, iar o lecție de biologie poate fi legată de obiceiurile de sănătate.
Directorii de școli trebuie să aprobe planificările calendaristice care includ acest timp de lucru și să asigure resursele logistice necesare.
Inspectoratele școlare vor avea misiunea de a monitoriza modul în care aceste prevederi sunt aplicate, pentru ca regulile să fie respectate unitar la nivel național.
Noua măsură vizează să aducă mai mult echilibru între predarea clasică și activitățile care îi ajută pe elevi să înțeleagă și să aplice cunoștințele în contexte concrete.
Practic, profesorii nu vor mai fi priviți doar ca transmițători de informații, ci și ca facilitatori ai învățării adaptate la viața reală.
