OFICIAL | AUR a inițiat procesul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și forțează alegeri anticipate
OFICIAL | AUR a inițiat procesul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și forțează alegeri anticipate
AUR a inițiat procesul pentru demararea procesului de suspendare al președintelui Nicușor Dan, dar și forțarea alegerilor anticipate. Pentru suspendarea președintelui, ar fi nevoie de un vot al majorității deputaților și senatorilor, număr de voturi pe care cei de la AUR nu le dețin în Parlament.
AUR a inițiat procesul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan
”Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis miercuri, în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria (Teleorman), demararea procesului de suspendare al lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate.
Toți cei 135 de membrii CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și a dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens. Printre motivele care stau la baza acestui demers se numără excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional.
Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privința alegerilor anticipate. În cadrul ședinței CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propusă de Nicușor Dan.”, arată un comunicat AUR.
Ce prevede Constituția la capitolul privitor la suspendarea președintelui
”(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.”
În ceea ce privește forțarea alegerilor anticipate, în acest moment ar mai fi nevoie să pice încă un Guvern în Parlament, după ce guvernul Veștea a picat. Dacă pică și al doilea Guvern, atunci președintele Nicușor Dan ”poate” (nu este obligat n.r) iniția dizolvarea Parlamentului.
”(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.”, se arată în Constituția României.
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