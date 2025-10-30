Rămâi conectat

Actualitate

,,Ofertele nu sunt singurele care te așteaptă!”. Avertismentul transmis de DNSC înainte de Black Friday 2025

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Avertismentul transmis de DNSC înainte de Black Friday: ,,Ofertele nu sunt singurele care te așteaptă!”.

Black Friday, ediția 2025, este foarte aproape. În goana după cumpărături, oamenii trebuie să fie atenți la atacatorii care așteaptă să profite de această zi pentru a fura datele cumpărătorilor. 

Pentru a preveni astfel de incidente, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment și un set de reguli care să protejeze oamenii:

,,Black Friday bate la ușă, iar ofertele nu sunt singurele care te așteaptă!

În goana după reduceri spectaculoase, atacatorii își pregătesc și ei „promoțiile” — doar că acestea vin sub forma unor campanii de phishing care par complet legitime. 

Una dintre acestea folosește imaginea FAN Courier pentru a fura date personale și financiare prin SMS-uri false.

Mesajul sună convingător:

„Comanda dvs. nu poate fi expediată din cauza unor erori de date. Vă rugăm să actualizați informațiile și să aranjați expedierea.”

În realitate este o capcană atent construită, menită să te determine să accesezi un site fals care imită portalul unui curier și să introduci date sensibile.

Cum te protejezi:

– Nu accesa linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute.

– Analizează tonul mesajului – mesajele false transmit urgență („acționează acum!”, „expedierea va fi anulată”).

– Nu introduce datele cardului pe site-uri necunoscute.

– Activează notificările în aplicația bancară și limitează plățile online.

– Activează autentificarea în doi pași (2FA).

– Raportează tentativa de fraudă către DNSC apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

