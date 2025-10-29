Rămâi conectat

Angajații ANAF, recompensați sau sancționați cu 10% din salariu: România riscă să piardă 1 miliard de euro

Rebecca Buzdugan

ANAF va acorda un bonus de 10% din salariu angajaților care ating criteriile de performanță și va aplica aceeași sancțiune celor care nu îndeplinesc obiectivele. Măsura face parte din angajamentele asumate de România în cadrul PNRR, iar nerespectarea ei ar putea duce la pierderea unui miliard de euro, scrie Profit.

Decizia vizează toți cei aproximativ 20.000 de angajați ai ANAF și urmărește ajustarea termenilor acordului PNRR, după ce România nu a atins țintele asumate pentru colectarea TVA. În acest domeniu, România rămâne cea mai slabă țară din Uniunea Europeană, cu un deficit de colectare de 36%, față de media UE de 5,4%.

Pentru a evita pierderea fondurilor nerambursabile, Ministerul Finanțelor propune și alte măsuri: reorganizarea ANAF, îmbunătățirea legislației insolvenței, creșterea transparenței și combaterea evaziunii fiscale. Implementarea bonusurilor și sancțiunilor are scopul de a stimula performanța și eficiența în colectarea taxelor.

