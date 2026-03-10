Sport

Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, transfer în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow! Internaționalul român părăsește campioana Italiei după 2 ani!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 minute

în

De

Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, transfer în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow | Internaționalul român părăsește campioana Italiei Itas Trentino, după 2 ani!

Centrul Florian „Bela” Bartha (25 de ani) este protagonistul unei mutări spectaculoase, în sezonul viitor 2026/2027 urmând a evolua în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow

Citește și: FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, calificat cu Trentino în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin

Florian Bartha a fost desemnat anul trecut cel mai bun voleibalist român și este unul dintre jucătorii exponențiali  reprezentativei tricolore, prezent la Campionatul Mondial din 2025

Internaționalul român, originar din Ocna Mureș, părăsește Italia după doi ani și va bifa o a doua aventură externă.

În Italia, „Bela” a realizat rezultate excelente cu puternica echipă Itas Trentino. Anul trecut a devenit primul român campion în voleiul din Peninsulă,  Itsa Trentino este calificată în play-off-ul Ligii Campionilor.

Florian Bartha a mai cucerit cu Trentino medalia de argint la Campionatul Mondial al Cluburilor şi a jucat în semifinale atât în Cupa Italiei, cât și în CEV Cup.

Bela Bartha este născut în Ocna Mureș, iar în România a evoluat la LAPI Dej (în perioada junioratului), Unirea Dej (2019-2021), SCMU Craiova (2021/2022) şi Dinamo (2022/2024)

La noua sa echipă a activat în trecut antrenorul român Gianni Crețu, și el cu legături cu Ocna Mureș, în sezonul 2018/2-19.

În actuala stagiune, Asseco Resovia Rzeszow este pe poziția a cincea în întrecerea internă. și de asemenea joacă în play-off-ul Ligii Campionilor (meci cu Roselare, în 12 martie). În ianuarie a pierdut finala Cupei Poloniei, 0-3 cu Lublin

Echipa la care s-a transferat Florian „Bela” Bartha are un palmares bogat, cu 7 tituri de campioană (ultimul în 2015), 3 Cupe,  Supercupă, un argint în Champions League (2015), un argint în European Champions Cup (1973), un trofeu Cupa CEV (2024), competiția europeană în care a mai luat în două rânduri argintul (2012, 2025)

