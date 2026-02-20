FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, calificat cu Trentino în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin

Sport

O nouă performanță a fost repurată cu echipa de club de internaționalul ocnamureșean Bela Bartha.

Acesta s-a calificat cu campioana Italiei, Itas Trentino, în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin.

Trentino a pierdut ultimul meci din grupă, 1-3 cu Ziraat Ankara, dar rezultatul nu mai putea schimba ordinea, turcii terminând pe primul loc, iar italienii pe 2.

Centrul român a avut o evoluție bună. A contabilizat 13 puncte. 11 dintre ele în atac, cu o eficiență de 92%, plus doi ași.

Itas Trentino va întâlni în play-off echipa poloneză Projekt Varșovia, în dublă manșă.

Învingătoarea se va califica în sferturile de finală.

sursa: Federația Română de Volei

