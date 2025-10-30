Rămâi conectat

Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României. Fostă fondatoare a primului Spital de Copii pentru Cancer din România, promite reforme și deschidere

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

De

Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, a depus jurământul la Palatul Cotroceni

Joi, 30 octombrie 2025, Oana Clara Gheorghiu a fost învestită în funcția de vicepremier al României, ceremonia având loc la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui țării, a premierului Ilie Bolojan și a consilierilor prezidențiali. În cadrul evenimentului, a fost intonat Imnul Național al României, iar Oana Gheorghiu a depus jurământul cu mâna pe Biblie.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea, pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a rostit noul vicepremier.

Înainte de a accepta funcția, Oana Gheorghiu a subliniat că experiența sa de peste 15 ani în inițiativa Dăruiește Viață – prin construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România și a unui campus medical pentru copii – a reprezentat un fundament solid pentru implicarea în administrația publică. „După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească, a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de Vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine”, a declarat Gheorghiu.

Noul vicepremier a explicat că se va suspenda din funcțiile executive ale asociației pentru a se dedica activității guvernamentale, dar că proiectele Dăruiește Viață vor continua sub conducerea echipei. „Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare”, a adăugat ea.

Oana Gheorghiu și-a exprimat și viziunea pentru mandatul său: apropierea Guvernului de societate și consultarea cetățenilor pentru fundamentarea reformelor. „Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Dăruiește Viață, împreună cu comunitatea noastră”, a precizat ea.

În încheiere, noul vicepremier a transmis un mesaj de recunoștință și continuitate pentru comunitatea care a sprijinit proiectele sale medicale: „Vă mulțumesc și sper să rămâneți alături de mine și de Dăruiește Viață în această nouă etapă.”

Sursa foto: Facebook – Dominic Fritz

