O profesoară universitară din Statele Unite ale Americii va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Cine este Prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis

Senatul UAB a aprobat în ședința din 25 martie 2026 acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia doamnei Prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis.

Acesta este profesor la Wake Forest University (SUA), Departamentul de Filosofie.

Prof.univ.dr. Ana Lucia Smith Iltis este o personalitate academică de prestigiu internațional, recunoscută pentru contribuțiile sale în domeniul bioeticii, eticii medicale și promovării teologiei ortodoxe în mediul universitar occidental.

Propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a venit din partea Facultății de Teologie Ortodoxă.

foto: Wake Forest University

