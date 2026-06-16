Șocant în Alba: Bărbat de 55 de ani, REȚINUT pentru viol. Ar fi intrat în casă peste o bătrână de 83 de ani și ar fi abuzat-o
Bărbat de 55 de ani, REȚINUT pentru viol: A intrat în casă peste o bătrână de 83 de ani și a abuzat-o
Un bărbat de 55 de ani din localitatea Berghin a fost reținut de polițiști, după ce ar fi pătruns cu forța în locuința unei femei de 83 de ani și ar fi violat-o, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia.
Conform IPJ Alba, la data de 15 iunie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Berghin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 14/15 iunie 2026, în jurul orei 03.00, bărbatul ar fi pătruns în imobilul unei femei, în vârstă de 83 de ani, unde, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, ar fi întreprins, prin constrângere, un act de penetrare vaginală.
În cursul zilei de azi, 16 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru a fi dispuse măsuri legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și violare de domiciliu.
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