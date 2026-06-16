Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia a plătit la zi facturile din acest an pentru STP. Excepție sunt 3 facturi din 2025, aflate în litigiu”

În timp ce conducerea STP reclamă facturi neplătite inclusiv pe anul 2026, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat că Primăria este cu plata la zi în anul curent, iar pentru anul trecut sunt trei facturi aflate în litigiu.

Primăria Alba Iulia a plătit la zi facturile din acest an pentru STP

Contactat de ziarulunirea.ro, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a spus că, pentru anul 2026, Primăria Alba Iulia este cu plata la zi, în timp ce pentru anul 2026 sunt 3 facturi în litigiu.

,,Este problema operatorului. Primăria Alba Iulia a plătit la zi facturile din acest an pentru STP. Excepție sunt 3 facturi din 2025, aflate în litigiu.”, a explicat edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Șoferii CTP, grevă spontană

Reamintim că, o parte dintre șoferii companiei STP Alba Iulia au declanșat o grevă spontană marți dimineața, 16 iunie 2026. Mai mulți conducători auto din cadrul companiei nu au plecat cu autobuzele pe traseu și nu au efectuat cursele programate.

Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Astfel, zeci de salariați amenință cu demisii colective. Potrivit unor informații, aproximativ 20 de șoferi de la STP Alba Iulia au părăsit compania în urma scandalului cu Primăria Alba Iulia.

STP Alba Iulia avertizează: Refuzul Municipiului Alba Iulia de a plăti compensația contractuală de peste 13 milioane lei pune în pericol continuitatea serviciului public, salariile a peste 200 de angajați

Refuzul Municipiului Alba Iulia de a plăti compensația contractuală de peste 13 milioane lei pune în pericol continuitatea serviciului public, salariile a peste 200 de angajați și 154 milioane euro din PNRR, potrivit unui comunicat de presă transmis de STP Alba Iulia, astăzi, 16 iunie 2026.

La data prezentului comunicat, datoria totală a Municipiului Alba Iulia față de STP se ridică la 14.031.245,59 lei – din care 8.983.436,03 lei prestații aferente anului 2025 (neachitate și aflate în două procese pe rolul Tribunalului Alba) și 5.047.809,56 lei prestații aferente anului 2026, mai explică compania de transport public.

Blocajul financiar a pus STP în imposibilitatea de a plăti la termen salariile. Angajații societății nu au primit drepturile salariale pe ultimele două luni, iar o parte dintre conducătorii auto și-au anunțat intenția de a-și înceta raporturile de muncă. Rezerva de combustibil a societății este limitată câteva zile. În lipsa unei plăți urgente, serviciul public de transport riscă să fie întrerupt, cu impact direct asupra locuitorilor și navetiștilor din cele 13 localități deservite.

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