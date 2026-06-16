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17-18 iunie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte județe: Furtuni, vijelii și grindină

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

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COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte județe: Furtuni, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 – 18 iunie, ora 02:00. Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei se vor afla sub amenințarea fenomenelor meteo periculoase.

Sub incidența atenționării Cod Galben de vreme rea se află și județul Alba.

Meteorologii avertizează că, pe parcursul zilei de miercuri și în cursul nopții de miercuri spre joi, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50–70 km/h, iar pe alocuri pot apărea vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp, existând riscul producerii unor acumulări rapide de apă și al unor probleme punctuale cauzate de vremea severă.

Specialiștii precizează că episoade de instabilitate atmosferică se vor semnala local și în după-amiaza zilei de marți, 16 iunie, în regiunile nordice ale țării, chiar înainte de intrarea în vigoare a avertizării.

Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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