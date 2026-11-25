Circuitul turistic via ferrata de la limita județelor Alba și Hunedoara: Undă verde pentru proiectul care are și o componentă digitală
Circuitul turistic via ferrata de la limita județelor Alba și Hunedoara: Undă verde pentru proiectul care are și o componentă digitală
Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a emis proiectul deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Circuit turistic via ferrata – Ciuruleasa – valorificarea patrimoniului natural și dezvoltarea infrastructurii de agrement”.
Ce se construiește, de fapt
Proiectul se desfășoară în satul Vulcan, pe Muntele Vulcan și în zona Pasului Buceș–Vulcan, la limita dintre județele Alba și Hunedoara. Terenul delimitat are 40,18 hectare, dar lucrările propriu-zise ar afecta doar circa 1.500 mp. Traseele însumează aproximativ 9 km, iar circuitul montan principal din zona rezervațiilor are circa 2,60 km. Accesul se face din DN 74, pe drumuri comunale existente, iar parcurgerea este în principal pe jos sau cu bicicleta.
Circuitul cuprinde 19 puncte cu funcții de informare, acces, recreere, educație, observarea naturii și siguranță montană. Cele mai consistente sunt:
*Poiana Activităților: un refugiu din lemn parțial integrat în relief, cu acoperiș vegetal și panouri fotovoltaice. Aici vin un turn belvedere cu platformă, un perete de escaladă și bouldering, echipamente VR/AR, ecrane educative și o machetă pentru persoane cu deficiențe de vedere. Sunt prevăzute și un generator de rezervă și un bazin îngropat de 10 mc.
*Centrul de Acces Montan: două corpuri de clădire, unul deschis și unul închis, în structură de lemn, cu fundații din șuruburi metalice reversibile. Are 12 priciuri la interior, grup sanitar cu fosă vidanjabilă de 30 mc, defibrilator, comunicații SOS și dotări „în vederea” unei stații Salvamont.
*Defileul de Escaladă: două trasee de escaladă pe stâncă naturală și o via ferrata de circa 70 m, pentru inițiere. Ancorajele și cablurile urmează să fie certificate și dimensionate după o expertiză a rocii.
*Zone de observare și acces: o lizieră pentru observarea păsărilor, cu paravane ușoare, belvedere pe creastă și pe Vârful Jurca, puncte de orientare și un acces din DN 74 cu rastele de biciclete.
Restul punctelor sunt, în mare parte, marcaje, panouri, indicatoare și mobilier simplu. Pentru poteci și vârfuri se promit intervenții minimale: fără platforme sau pasarele noi și cu fixări reversibile, doar dacă sunt autorizate.
Muntele „inteligent”: piatra de orientare și jocul „Comorile Vulcanului”
Proiectul are și o componentă digitală. Include hartă GPS offline, ghid audio, interpretare AR/VR, aplicație web și numărare agregată și neintruzivă a vizitatorilor.
Fiecare „piatră de orientare” are un cod QR care duce la harta digitală, la ghidul audio, la informații despre patrimoniul natural și la jocul interactiv „Comorile Vulcanului”, accesibil de pe telefon.
foto – cu rol ilustrativ
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