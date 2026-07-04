O asociație dedicată sănătății societății s-a lansat în Alba Iulia: Asociației Academia Sănătății Tale – un nou început pentru sănătatea și solidaritatea comunității din Alba Iulia
O asociație dedicată sănătății societății s-a lansat în Alba Iulia: Asociației Academia Sănătății Tale – un nou început pentru sănătatea și solidaritatea comunității din Alba Iulia
Asociația Academia Sănătății Tale a marcat cu succes lansarea oficială în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Principilor – Sala Transilvania, reunind reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor locale, mediului academic, profesioniști din domeniul medical și psihologic, parteneri și membrii ai comunității.
Evenimentul a reprezentat începutul unei inițiative dedicate promovării sănătății, prevenției și sprijinului comunitar, sub sloganul „Împreună pentru o comunitate mai sănătoasă”.
În cadrul lansării au fost prezentate misiunea, valorile și direcțiile de dezvoltare ale Asociației Academia Sănătății Tale.
În cadrul lansării au fost prezentate valorile, direcțiile de dezvoltare și obiectivele Asociației Academia Sănătății Tale, precum și primul proiect pilot, dezvoltat în parteneriat cu Transilvania Medical Clinic. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de șase luni și este dedicat sprijinirii unui grup de 20 de femei provenite din familii afectate de violența domestică, prin servicii de consiliere psihologică, evaluare psihiatrică și îndrumare către servicii specializate.
Asociația își propune să devină un partener activ în dezvoltarea unei comunități mai sănătoase, prin inițierea și implementarea unor proiecte cu impact real asupra vieții oamenilor.
Ne dorim să promovăm sănătatea și prevenția prin campanii de informare și educație, evenimente dedicate comunității, conferințe, workshopuri și acțiuni de conștientizare care să încurajeze adoptarea unui stil de viață sănătos și accesul la informații medicale corecte.
Un obiectiv important al asociației este dezvoltarea unor parteneriate solide cu instituții publice, autorități locale, unități medicale, mediul academic, organizații neguvernamentale și sectorul privat, pentru a construi împreună proiecte sustenabile și programe care răspund nevoilor reale ale comunității.
Prin activitatea noastră ne propunem să contribuim la creșterea nivelului de educație pentru sănătate, la promovarea sănătății fizice și emoționale, la sprijinirea persoanelor aflate în situații vulnerabile și la dezvoltarea unei culturi bazate pe prevenție, responsabilitate și solidaritate.
Succesul acestui eveniment confirmă faptul că dezvoltarea unei comunități sănătoase este posibilă prin colaborare, implicare și parteneriate puternice între instituții, mediul privat și societatea civilă.
În perioada următoare, Asociația Academia Sănătății Tale își propune să dezvolte parteneriate cu Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria Ciugud, Direcția de Sănătate Publică Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, GAL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum și cu alte instituții și organizații care împărtășesc aceeași viziune privind dezvoltarea unei comunități mai sănătoase și mai bine informate.
Adresăm mulțumiri deosebite:
Domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, pentru susținerea și deschiderea acordate acestei inițiative.
Domnului Alexandru Sinea și Direcției de Sănătate Publică Alba.
GAL Alba Iulia.
Direcției de Asistență Socială Alba Iulia.
Domnului Damian Gheorghe, primarul comunei Ciugud, pentru sprijinul acordat, în domnia sa vedem un partener implicat și deschis colaborării.
Domnului Ilea Constantin, comisar-șef de poliție și șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru parteneriatul de semnat și pentru deschiderea oferită.
În mod special, adresăm cele mai sincere mulțumiri Transilvania Medical Clinic, partenerul principal al Asociației Academia Sănătății Tale, pentru încrederea acordată, susținerea permanentă și implicarea activă în dezvoltarea proiectelor noastre.
De asemenea, mulțumim tuturor invitaților, colaboratorilor, voluntarilor și tuturor celor care au crezut în această inițiativă încă din primele sale etape.
Acesta este doar începutul. Ne dorim ca Asociația Academia Sănătății Tale să devină un reper în domeniul educației pentru sănătate, prevenției și sprijinului comunitar, contribuind prin fiecare proiect la construirea unui viitor mai sănătos pentru Alba Iulia și județul Alba.
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