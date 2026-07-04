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PENSII 2026 | Vârsta de pensionare crește de la 1 iulie pentru anumite femei. Cum se calculează data exactă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

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Vârsta de pensionare crește de la 1 iulie pentru anumite femei. Cum se calculează data exactă

Începând cu 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru unele femei crește la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai mult față de cele care au îndeplinit condițiile de pensionare în prima jumătate a anului.

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Modificarea face parte din calendarul de aplicare a Legii nr. 360/2023, prin care vârsta standard de pensionare a femeilor crește gradual până la 65 de ani, nivel care va fi atins în 2035.

Creșterea vârstei de pensionare nu se aplică tuturor femeilor în același timp. Legea stabilește un calendar etapizat, astfel că momentul în care o persoană poate solicita pensia depinde atât de anul, cât și de luna în care s-a născut. 

Condițiile sunt prevăzute în Anexa nr. 5 a Legii 360 din 2023, document care stabilește pentru fiecare generație: vârsta standard de pensionare, data la care poate fi solicitată pensia și stagiul complet și stagiul minim de cotizare.

De exemplu, o femeie născută în iulie 1963 poate solicita pensia în ianuarie 2026, la 62 de ani și 6 luni, în timp ce o femeie născută în decembrie 1963 va putea depune cererea abia în iulie 2026, după împlinirea vârstei de 62 de ani și 7 luni, potrivit Digi24.

În prima jumătate a anului, femeile care îndeplineau condițiile prevăzute de lege se puteau pensiona la 62 de ani și 6 luni. De la 1 iulie, pentru generațiile prevăzute în calendar, pragul crește la 62 de ani și 7 luni și va rămâne la acest nivel până la sfârșitul anului.

Pentru femeile născute anterior generațiilor vizate de această etapă de eșalonare nu se modifică nimic, ele urmând să iasă la pensie potrivit condițiilor deja stabilite de lege, mai notează sursa citată.

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