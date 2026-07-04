Sport

FOTO: Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20

Rezultate excelente reușite la Craiova, la Campionatele Naționale Under 20 și Cupa României seniori, de atleții din Alba. În proba de 1500 metri, sportivele pregătite de Cristina Man au cucerit două medalii, Lenuța Constantin (19 ani) – aur, respectiv Roxana Cordea – bronz (sportivă descoperită de Andras Gaspar la Luceafărul Jidvei).

Citește și: Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) argint la Campionatele Naționale Under 18 | Atleta din Alba, vicecampioană națională în proba de 3000 metri!

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Rezultate:

*proba de 1500 metri: Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ AC Mica Romă Blaj), medalie de aur (timpul 4:32.95), Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – medalie de bronz, cu timpul 4:54.69 (PB);

*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 5 în proba de 5000 metri (timpul 16:17.51, PB);

*David George Cozma (CSU Alba Iulia/ Mica Romă Blaj) – nu a terminat în proba de 1500 metri; *Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) – locul 18 la 400 metri (timpul 52.59, PB)

Duminică au mai fost Lenuța Constantin – la 800 metri, Roxana Cordea – la 3000 metri, David Bercheu – 3000 metri, Viorel Medeșan și David Cozma – la 800 metri

În Bănie s-a desfășurat o dublă reuniune de mare anvergură. Cupa României la seniori a înregistrat 230 de starturi în probele individuale (145 la masculin și 85 la feminin).

În paralel, etapa finală a Campionatelor Naționale U20 a propus un spectacol total la nivelul categoriei Under 20. Indicatorii statistici arată o participare și mai numeroasă: 388 de starturi individuale (253 la masculin și 135 la feminin).

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

4 iulie 2026

De

Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara Alba are încă 5 tineri antrenori care au obținut Licența B UEFA. Este vorba (într-o ordine aleatorie) de George Aldea (preparator fizic LPS Sebeș și AFC Micești), […]

Citește mai mult

Sport

Teodora Damian, senzațională la Mondialele Under 20! Handbalista din Alba, a doua marcatoare a competiției, de 3 ori MVP și principala realizatoare a României

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

3 iulie 2026

De

Teodora Damian, senzațională la Mondialele Under 20! Handbalista din Alba a fost a doua marcatoare a competiției din China, a primit 3 titluri de MVP și are 55 de goluri înscrise pentru România! Teodora Damian a fost una dintre cele mai bune jucătoare în turneul mondial din China! Marea speranță a handbalului românesc a terminat în […]

Citește mai mult

Sport

Uniriștii Jorza, Golda, Ardei și, poate, Ardeiu, la CSM Olimpia Satu Mare! Pelici mizează pe foștii săi elevi de la CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

3 iulie 2026

De

Uniriștii Jorza, Golda, Ardei și, poate, Ardeiu, la CSM Olimpia Satu Mare! Pelici mizează pe foștii săi elevi de la CSM Unirea Alba Iulia CSM Olimpia Satu Mare va demara luni, 6 iulie, pregătirile pentru stagiunea 2026/2027, sub comanda noului antrenor Alexandu Pelici. Fostul principal al Unirii Alba Iulia a reuși să-i convingă pe 3 […]

Citește mai mult