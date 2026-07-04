FOTO: Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20
Atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20
Rezultate excelente reușite la Craiova, la Campionatele Naționale Under 20 și Cupa României seniori, de atleții din Alba. În proba de 1500 metri, sportivele pregătite de Cristina Man au cucerit două medalii, Lenuța Constantin (19 ani) – aur, respectiv Roxana Cordea – bronz (sportivă descoperită de Andras Gaspar la Luceafărul Jidvei).
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Rezultate:
*proba de 1500 metri: Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ AC Mica Romă Blaj), medalie de aur (timpul 4:32.95), Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – medalie de bronz, cu timpul 4:54.69 (PB);
*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 5 în proba de 5000 metri (timpul 16:17.51, PB);
*David George Cozma (CSU Alba Iulia/ Mica Romă Blaj) – nu a terminat în proba de 1500 metri; *Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) – locul 18 la 400 metri (timpul 52.59, PB)
Duminică au mai fost Lenuța Constantin – la 800 metri, Roxana Cordea – la 3000 metri, David Bercheu – 3000 metri, Viorel Medeșan și David Cozma – la 800 metri
În Bănie s-a desfășurat o dublă reuniune de mare anvergură. Cupa României la seniori a înregistrat 230 de starturi în probele individuale (145 la masculin și 85 la feminin).
În paralel, etapa finală a Campionatelor Naționale U20 a propus un spectacol total la nivelul categoriei Under 20. Indicatorii statistici arată o participare și mai numeroasă: 388 de starturi individuale (253 la masculin și 135 la feminin).
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