FOTO | Mesajul transmis de Consiliul Județean Alba cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii: Reprezentanții au depus jerbe de flori la bustul președintelui Woodrow Wilson
Mesajul transmis de Consiliul Județean Alba cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii: Reprezentanții au depus jerbe de flori la bustul președintelui Woodrow Wilson
Consiliul Județean Alba a transmis, sâmbătă, 4 iulie, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, marcând împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
Reprezentanții administrației județene au anunțat că au marcat și în acest an Ziua Independenței SUA prin depunerea unei jerbe de flori la bustul fostului președinte american Woodrow Wilson.
,,Astăzi, 4 iulie, este o zi cu o semnificație aparte pentru poporul american: se împlinesc 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, documentul care a stat la baza formării Statelor Unite ale Americii.
Marcăm și anul acesta Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii prin depunerea unei jerbe de flori la bustul președintelui Woodrow Wilson.
La mulți ani, Statele Unite ale Americii! Happy 4th of July!”, se arată în mesajul publicat de Consiliul Județean Alba.
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