Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: Economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani. Toate ramurile sunt afectate
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: Economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani. Toate ramurile sunt afectate
Economistul Radu Georgescu susține că economia României traversează o perioadă fără precedent, marcată de contradicții puternice, printr-o postare publicată pe Facebook, vineri, 3 iulie 2026.
Acesta susține că deși indicatorul de încredere în economie a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 15 ani, Bursa de Valori București continuă să crească accelerat, iar introducerea tranzacțiilor de tip „short selling” ar putea aduce noi riscuri pentru piața de capital.
Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:
Cred că peste 10 ani România va fi în toate cărțile de economie. Probabil se va face și un film pe Netflix. Eu studiez economia de 30 de ani, dar rar am văzut atâtea anomalii economice cum sunt acum în România. Ieri am primit raportul zilnic de la Erste Bank. Erste spune că în iunie, economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani. Sentimentul e chiar mai jos decât în perioada în care stăteam închiși în case, în pandemie.
Toate ramurile sunt afectate: producție, servicii, HoReCa etc. Tot ieri, 2 iulie 2026, Bursa de la București a crescut cu 3%. În ultimul an, bursa de la București a crescut cu 80%!!! Paradoxal, cu cât oamenii și firmele vor sărăci, cu atât bursa din România va crește. Peste 90% din indicele BET este format din companii de energie și din bănci. În România avem cea mai scumpă energie din Europa și cele mai mari dobânzi la credite din Europa.
Cu cât prețurile la energie și dobânzile la credite sunt mai mari, cu atât populația și firmele sărăcesc. Dar profiturile companiilor de pe bursă cresc. Dar vestea cea mare a venit azi. Bursa de la București se pregătește să primească tipii care iubesc adrenalina financiară. La București vor veni tipii care iubesc pozițiile short. Radu, vorbește românește!
Îți explic ce înseamnă poziții short pe bursă.
Cei care au văzut filmul The Big Short știu ce înseamnă. Acești tipi împrumută acțiuni și așteaptă să scadă prețurile. Alții cumpără acțiuni și simultan deschid poziții short pe aceleași acțiuni cu leverage de 10-20. Câștigul – pierderea lor se multiplică cu 10-20. La un moment dat le vând brusc pentru a prăbuși prețurile acțiunilor, iar ei câștigă de 10-20 de ori din pozițiile short. Până acum, bursa de la București a fost umflată constant de banii fondurilor de pensii din Pilonul 2, care cumpără acțiuni, lună de lună.
Cu pozițiile short, un fond de investiții cu 100 de milioane de $ va putea să prăbușească Bursa de la București. Următorii ani vor fi foarte interesanți din punct de vedere economic.
Să fie economie.
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