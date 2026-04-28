O armă pentru Armata Română şi MAI, SPP și SRI ar putea fi realizată la Cugir, iar muniţia să fie produsă la Sadu. Ministrul Apărării: „Este un pachet mai mare, armă de asalt, pistol, diverse calibre”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, marţi, 28 aprilie 2026 că, în cadrul programului SAFE, o armă ar putea fi realizată la Cugir, iar muniţia pentru aceasta să fie produsă la Sadu. Arma ar urma să fie folosită atât de Armata Română, cât şi de Ministerul Afacerilor Interne, SPP şi SRI.

„Acest proiect este sub autoritatea Ministerului Afacerilor Interne, care trebuie să vină în această comisie aşa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuţii pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme Cugir, iar muniţia asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice solicitării. Este un pachet mai mare, armă de asalt, pistol, diverse calibre”, a explicat ministrul Apărării.

Întrebat cine va folosi arma respectivă, Miruţă a răspuns: „O va folosi Armata Română, o bucată din comandă. Restul bucăţii vor fi folosite de Ministerul Afacerilor Interne, SPP, SRI”.

Compania americană de armament Sig Sauer, cel mai mare furnizor de arme de calibru mic şi soluţii avansate de apărare pentru armata SUA, ia în calcul realizarea unor parteneriate cu producătorii români din domeniul apărării. În acest sens, directorul executiv al companiei, Ron Cohen, s-a aflat la Cugi.

„Itinerariul său a inclus Cugir, judeţul Alba, şi Bucureşti, cu obiectivul de a evalua potenţialul parteneriatelor industriale cu producătorii români din domeniul apărării şi de a iniţia o serie de discuţii bilaterale cu părţile interesate relevante din industrie şi din mediul instituţional”, se arăta într-un comunicat.

Potrivit aceleiaşi surse, vizita a avut trei obiective concrete: cartografierea capacităţilor industriale locale compatibile cu portofoliul Sig Sauer, identificarea potenţialilor parteneri de subcontractare şi co-fabricaţie şi evaluarea condiţiilor pentru un angajament industrial pe termen lung în România.

Pentru industria de apărare a României, Cugir este un punct de referinţă. Cu o istorie de peste două secole în producţia militară, platforma industrială din judeţul Alba a furnizat sisteme de arme forţelor armate a zeci de state şi a format generaţii de specialişti în fabricarea armelor individuale. Nova Modul SRL, Fabrica de Arme Cugir şi S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A. rămân unele dintre cele mai consacrate centre de competenţă tehnică din regiune în acest domeniu, notează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, echiparea Armatei Române cu o puşcă de asalt modernă, compatibilă cu standardele NATO, este una dintre cele mai vechi probleme nerezolvate din agenda de modernizare militară a României. De la retragerea parţială a platformei AK produse la Cugir şi tranziţia incompletă la standardele NATO, România nu a finalizat un program coerent şi la scară largă pentru reînnoirea armelor individuale ale infanteriei sale.

Sig Sauer este prezentă în România prin SSI Legion SRL, o filială recent înregistrată cu sediul în Cugir, care a parcurs toate etapele necesare pentru a opera ca producător de arme autorizat pe teritoriul României.

„România dispune de baza industrială, forţa de muncă şi poziţia strategică necesare pentru a deveni un contribuitor autentic la producţia europeană de apărare. Ne aflăm aici pentru a înţelege cum poate SIG SAUER să construiască un proiect strategic de lungă durată aici, împreună cu partenerii săi români”, a declarat Ron Cohen, CEO al companiei americane.

„România nu este o piaţă de export pentru noi. Este o platformă industrială. Ceea ce construim aici — pas cu pas, alături de parteneri locali reali — este o capacitate de producţie şi transfer tehnologic cu relevanţă regională pe termen lung. Această vizită face parte din fundamentul pe care îl punem pentru construcţia unui proiect de dezvoltare esenţial, atât pentru România, cât şi pentru SIG SAUER”, a adăugat Paul J. Strebel, director de afaceri internaţionale la Sig Sauer, care l-a însoţit pe CEO-ul Ron Cohen pe parcursul vizitei.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

