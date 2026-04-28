Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE

Cugirul se află în vizorul marilor producători de armament, iar Sig Sauer și FN Herstal au efectuat recent o vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE. Cele mai mari și puternice companii producătoare de armament din lume se bat pentru un contract de aproximativ 440 de milioane de dolari prin care Armata Română ar urma să fie dotată cu 240.000 de arme individuale.

Finanțarea este asigurată prin programul SAFE, iar noile arme ar urma să înlocuiască, printre altele, vechile AKM-uri (Kalașnikov) cu care este dotată armata României încă din perioada comunistă. Luând în considerare și alte tipuri de arme care ar urma să fie achiziționate și pentru celelalte componente ale sistemului de apărare (MAI, SRI, SIE, SPP, STS) precum și muniția aferentă, întreaga afacere ar urma să ajungă la circa un miliard de dolari.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, după Polonia. Banii sunt împrumutați la o dobândă avantajoasă și vor fi investiți atât pentru înzestrarea Armatei, cât și pentru derularea unor investiții în infrastructură, respectiv realizarea capetelor de autostradă spre Ucraina și Republica Moldova (A7 și A8).

Ce arme vrea să cumpere România

La cererea de informații lansată de Grupul de lucru SAFE au răspuns câteva dintre cele mai mari companii producătoare de armament din lume: Sig Sauer din SUA, FN Herstal din Belgia, Heckler & Koch din Germania, Beretta din Italia și CEZ din Cehia. Reprezentanți ai Sig Sauer și FN Herstal au vizitat recent Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE.

Unele dintre acestea au și înființat societăți în România, pentru a putea implementa proiectele în cazul în care vor fi selectate. Ministrul economiei, Irineu Darău, prezent și el la Cugir, a anunțat că viitoarele contracte de cooperare, care vor cuprinde și condițiile de localizare în România a producției de armament, vor trebui semnate până la data de 31 mai 2026.

Acesta a precizat că discuțiile vizează fie o fabrică independentă, fie una care să se dezvolte în parteneriat cu cele două societăți din portofoliul Ministerului Economiei, producătoare de armament: Uzina Mecanică și Fabrica de Arme.

„La Cugir este potențial pentru mai multe proiecte și pentru mai mulți investitori și nu doar din SAFE. Suntem deschiși la toate formele potrivite economic prin care acolo să existe producție și oamenii să aibă comenzi și să aibă de lucru. La Cugir există deja o industrie pe picioarele ei. Există și niște probleme în aceste companii de stat, dar foarte importante vor fi investițiile pe termen scurt. Au fost mai multe vizite din partea unor companii și e foarte bine. Arată interesul pe care companiile private îl au să vină să investească în România și eventual să intre în parteneriat cu filialele de la Cugir”, a completat ministrul.

În cererea de informații transmisă companiilor producătoare au fost incluse următoarele cantități de arme pe care ar urma să le achiziționeze România:

-pistol 9×19 mm – 205.422 de bucăți

-armă de asalt cu ţeavă lungă 5,56 mm – 86.998 de bucăți

-armă de asalt 7,62x51mm – 40.384 de bucăți

-pistol automat cal. 9×19 mm – 18.048 de bucăți

-aruncător de grenade cal. 40 mm – 11.160 bucăți

-mitralieră uşoară 5,56 mm – 4.840 de bucăți

-mitralieră cal. 7,62×51 convertibilă 6,8×51 mm – 3.157 de bucăți

-armă tip sniper închizător manual 7,62×51 convertibilă 6,8×51 mm – 2.115 bucăți

-armă de asalt 300 BLK – 1.885 de bucăți

-armă tip sniper semi-automată 7,62×51 mm – 1.415 bucăți

-armă tip sniper închizător manual 338M – 28 de bucăți

-mitralieră navală cal. 50 – 3 bucăți

CEO-ul Sig Sauer, vizită în România

Producătorul american Sig Sauer este prezent în România prin societatea SSI Legion SRL, o filială înregistrată cu sediul în Cugir, care, potrivit reprezentanților companiei, a parcurs toate etapele necesare pentru a opera ca producător de arme autorizat pe teritoriul României. Americanii colaborează deja cu societatea privată Nova Modul SRL Cugir, de la care achiziționează o serie de componente care sunt incluse în produse pe care le oferă pe piață.

„România dispune de baza industrială, forţa de muncă şi poziţia strategică necesare pentru a deveni un contribuitor autentic la producţia europeană de apărare. Ne aflăm aici pentru a înţelege cum poate Sig Sauer să construiască un proiect strategic de lungă durată aici, împreună cu partenerii săi români”, a declarat Ron Cohen, CEO al companiei americane, aflat într-o vizită în România, la București și Cugir, în perioada 14-16 aprilie 2026.

Acesta a completat că există posibilitatea ca divizia europeană a companiei să fie realizată în România. Americanii susțin că pot aduce la Cugir un know-how industrial semnificativ: pachete de date tehnice şi de fabricaţie, utilaje şi echipamente de producţie, programe de formare a forţei de muncă, precum şi capacităţi de service şi asistenţă pe termen lung.

„Angajamentul companiei în România depăşeşte logica unui furnizor – este cel al unui partener industrial care contribuie la dezvoltarea unei capacităţi suverane. Discuţiile iniţiate în cadrul acestei vizite vor continua în lunile următoare, inclusiv în contextul evenimentelor din industria de apărare planificate pentru 2026”, se precizează într-un comunicat de presă remis de Sig Sauer.

Americanii mai afirmă că vizita a avut „obiectivul de a evalua potenţialul parteneriatelor industriale cu producătorii români din domeniul apărării şi de a iniţia o serie de discuţii bilaterale cu părţile interesate relevante din industrie şi din mediul instituţional”.

Compania americană este un important furnizor şi producător de frunte de arme de foc, echipamente electro-optice, muniţie, arme cu aer comprimat, amortizoare de zgomot, staţii de arme controlate de la distanţă şi programe de instruire, devenind marca cea mai importantă din cadrul armatei SUA.

Companie belgiană, pregătită pentru o investiție de zeci de milioane de euro

Compania belgiană FN Herstal a anunțat, în luna martie 2026, că a constituit o societate în Romania, denumită FN Defense România, și că a inițiat procedura de pre-autorizare necesară pentru producția militară în România.

„Această iniţiativă reflectă determinarea FN Herstal de a oferi statului român o soluţie industrială completă, suverană şi operaţională pentru dotarea Forţelor Armate Române şi a structurilor de ordine publică. Obiectivul FN Defense România este de a produce local, în România, armamentul uşor destinat Forţelor Armate Române şi structurilor de ordine publică, în deplină conformitate cu standardele NATO, în cazul în care statul român va selecta FN Herstal ca partener”, se arată într-un comunicat transmis de firma din Belgia.

Belgienii au mai precizat că au inițiat o serie de măsuri care vizează identificarea unui amplasament industrial destinat viitoarei unităţi de asamblare şi testare din România; selectarea şi calificarea unor companii româneşti menite să devină subcontractori-cheie ai proiectului, în special în domenii precum prelucrări mecanice, injecţie mase plastice şi tratamente de suprafaţă, printre altele, respectiv plasarea de comenzi pilot către aceşti parteneri industriali locali.

„FN Herstal a ales să se bazeze pe capacităţile industriale existente în România, să le consolideze acolo unde este necesar şi să contribuie astfel la dezvoltarea competenţelor, crearea de locuri de muncă şi creşterea economică locală. Obiectivul este de a putea lansa producţia într-un interval foarte scurt în cazul în care FN Herstal va fi selectată de statul român. În acest scop, FN Herstal este pregătită să angajeze o investiţie iniţială de ordinul zecilor de milioane de euro în România”, au mai transmis reprezentanţii companiei.

FN Herstal produce o gamă completă de armament uşor, incluzând: pistoale, arme de apărare personală, puşti de asalt, mitraliere; muniţii de calibru NATO; sisteme de armament integrate pentru elicoptere, aeronave subsonice, platforme navale şi vehicule blindate; echipamente de înaltă tehnologie care integrează cele mai avansate tehnologii disponibile. Dacă oferta companiei belgiene va fi selectată de Guvern, viitoarea fabrică ar urma să fie realizată tot la Cugir.

Nemții aduc un nou tip de pușcă de asalt

Și cel mai mare fabricant german de arme ușoare, Heckler & Koch, intenționează să intre pe piața din România cu producția unui nou tip de pușcă de asalt destinat armatei române, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung. Compania germană produce armament ușor pentru infanterie și poliție și a deschis deja o filială locală în România în așteptarea negocierilor cu autoritățile române.

Potrivit publicației germane, demersul este susținut și la nivel politic. La începutul acestui an, ministrul român al apărării, Radu Miruță, și omologul său german, Boris Pistorius, au semnat la Berlin o declarație de intenție care vizează cooperarea în domenii precum suportul logistic comun, achizițiile bilaterale și dezvoltarea de echipamente militare.

Heckler & Koch este principalul furnizor de arme ușoare pentru armata germană căreia îi livrează 80.000 de puști de asalt noi, cu posibilitatea extinderii contractului până la 250.000 de unități. Potrivit sursei citate, Heckler & Koch se află într-o perioadă de expansiune, în contextul creșterii accelerate a industriei de apărare. Germania a devenit un partener important pentru România, în demersul de revitalizare a fabricilor de armament. În august 2025, firma germană Rheinmetall a semnat cu România contractul pentru construirea, în orașul Victoria, a unei fabrici de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro.

Construcția fabricii va dura trei ani și va crea 700 de locuri de muncă directe în zonă. Tot Rheinmetall a achiziționat, în 2024, o participaţie de 72,5% la Automecanica Mediaş, societate ce a fost inclusă în reţeaua globală de producţie a grupului german,

Propunerea italienilor de la Beretta

Un alt pretendent la contractele finanțate din SAFE este compania italiană Beretta. În 2024 au existat discuții pentru un transfer de tehnologie la Cugir, pentru producția de pistoale automate. În răspunsul la cererea de informații, transmis autorităților române, reprezentanții Beretta au susținut că vizează fabricarea integrală în România a puştii de asalt NARP 5,56, a pistolului semiautomat APX 9×19 şi a aruncătorului de grenade de 40 mm.

Pentru puştile cu lunetă de calibru 7,62 şi mitralierele uşoare de 5,56 şi 7,62, producătorul oferă deocamdată o producţie locală parţială, dar îşi exprimă disponibilitatea pentru negocieri suplimentare care să ducă la un transfer tehnologic complet, inclusiv pentru mitraliera compactă 9×19.

„Propunerea Beretta integrează producţie avansată, transfer de tehnologie şi implementare industrială pe teritoriul României, respectând în acelaşi timp cerinţele de conformitate ale Uniunii Europene şi principiile programelor de achiziţii coordonate în domeniul apărării. Compania pune la dispoziţie un portofoliu extins de soluţii de ultimă generaţie, concepute pentru a răspunde atât cerinţelor strategice ale României, cât şi celor mai înalte standarde internaţionale.

Prin acest demers, Beretta propune o integrare solidă a României în Baza Industrială Europeană de Apărare, urmărind creşterea sustenabilă a capacităţilor locale fără a afecta autonomia naţională de producţie. Modelul industrial avansat propus este în linie cu obiectivele UE privind competitivitatea, sustenabilitatea şi coordonarea strategică în domeniul apărării”, au precizat cei de la Beretta.

Independent de negocierile pentru producția de armament prin SAFE, Uzina Mecanică Cugir derulează în prezent o procedură publică de achiziție, cu valoare estimată de 55 de milioane de euro (fără TVA), pentru furnizarea unei linii care va produce muniție de tip NATO. Au depus oferte, la licitația aflată în faza de analiză a documentelor financiare, o companie din Belgia și două din Turcia.

Noua linie va produce trei tipuri de cartuş calibru 12,7×99 mm tip NATО M8/M20/M33, cu o capacitate minimum 80 de cartuşe pe minut, la o eficiență de minim 85%. Termenul de livrare, punere în funcțiune și instruirea personalului a fost stabilit la maximum trei ani de la semnarea contractului.

