O amendă de 20.000 de lei a fost aplicată unei PRIMĂRII din Alba pentru lipsa semnalizării rutiere pe drumurile aflate în administrarea sa!

acum 9 minute

Primăria Comunei Horea a fost amendată cu suma de 20.000 de lei de către Serviciul Rutier Alba.

Asta ca urmare a neindeplinirii obligațiilor legale referitoare la semnalizarea și menținerea drumurilor din administrare în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță.

Sancțiunea a fost aplicată după derularea unor verificări pe mai multe sectoare de drum.

Este vorba de sectoarele de drum Horea-Mâncești-Fericet, Horea-Niculești-Preluca-Teiu, Horea-Pătrușești și Horea-Butești-Giurgiuț-Zânzești.

„Având în vedere că prin HCL a Primăriei Comunei Horea s-a aprobat, cuprinderea sumei de 100.000 lei pentru remedierea deficiențelor semnalizării rutiere/reparații pe sectoarele de drumuri comunale, Serviciul Rutier din cadrul I.P.J Alba va monitoriza strict activitățile derulate de către Primdria Comunei Horea  prin verificări ulterioare în teren, în vederea remedierii deficiențelor constatate pe sectoarele de drum care fac obiectul sesizărilor”, a transmis IPJ Alba, la sesizarea unui cetățean.

