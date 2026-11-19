19 noiembrie: Ziua Internațională a Bărbatului. O zi dedicată sănătății, familiei, responsabilității și rolului bărbaților în societate

Ziua Internațională a Bărbatului este marcată anual, la 19 noiembrie, în numeroase țări ale lumii, fiind un prilej de recunoaștere a contribuției bărbaților la dezvoltarea societății, la viața de familie și la comunitățile din care fac parte. Dincolo de mesajele de felicitare, această zi atrage atenția asupra unor probleme importante, precum sănătatea fizică și mintală, educația băieților, egalitatea de șanse, prevenirea violenței și promovarea unor modele masculine pozitive.

O sărbătoare cu origini în Trinidad și Tobago

Ziua Internațională a Bărbatului a fost instituită în forma sa actuală la 19 noiembrie 1999, în Trinidad și Tobago, la inițiativa doctorului Jerome Teelucksingh, profesor de istorie la Universitatea Indiilor de Vest.

Inițiativa a urmărit să creeze un moment de reflecție asupra rolului bărbaților în societate, dar și asupra dificultăților și provocărilor cu care aceștia se confruntă. Ulterior, evenimentul a fost preluat de numeroase state, fiind celebrat în prezent în peste 80 de țări.

Potrivit organizatorilor internaționali, această zi nu a fost concepută ca o competiție cu Ziua Internațională a Femeii, marcată la 8 martie, ci ca o oportunitate de a evidenția experiențele, responsabilitățile, drepturile și contribuțiile bărbaților.

Tema anului 2026: „Viitorul ne aparține tuturor”

Pentru ediția din 2026, organizatorii au ales tema „The Future Is Everyone” – „Viitorul ne aparține tuturor”.

Mesajul pune accent pe colaborarea dintre bărbați și femei, pe incluziune, respect reciproc și construirea unei societăți în care fiecare persoană să aibă șanse reale de dezvoltare.

Tema subliniază faptul că progresul social nu poate fi realizat prin antagonizarea celor două sexe, ci prin cooperare, solidaritate și asumarea responsabilităților comune.

Șase direcții importante promovate de această zi

Ziua Internațională a Bărbatului are la bază mai multe obiective sociale și educaționale, între care se remarcă:

*Promovarea modelelor masculine pozitive, prin evidențierea bărbaților care contribuie, prin comportamentul și activitatea lor, la binele familiei și al comunității.

*Recunoașterea contribuției bărbaților la viața de familie, la creșterea și educarea copiilor și la dezvoltarea societății.

*Îmbunătățirea sănătății fizice și mintale a bărbaților, prin prevenție, informare și acces la servicii medicale.

*Atragerea atenției asupra discriminării și dificultăților cu care se confruntă unii bărbați și băieți.

*Îmbunătățirea relațiilor dintre femei și bărbați și promovarea egalității de șanse.

*Crearea unei societăți mai sigure și mai echilibrate, în care respectul, responsabilitatea și solidaritatea să fie valori fundamentale.

Sănătatea bărbaților, o preocupare care nu trebuie ignorată

Unul dintre cele mai importante subiecte asociate acestei zile este sănătatea bărbaților. Bolile cardiovasculare, afecțiunile oncologice, problemele metabolice și tulburările de sănătate mintală reprezintă provocări importante pentru sistemele de sănătate.

Un aspect deosebit de îngrijorător îl reprezintă sănătatea mintală. Datele Organizației Mondiale a Sănătății și ale Organizației Națiunilor Unite arată că bărbații înregistrează, la nivel global, rate ale mortalității prin suicid semnificativ mai ridicate decât femeile.

Potrivit raportului ONU privind indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din 2026, rata globală a suicidului în 2021 a fost de 12,4 decese la 100.000 de bărbați, comparativ cu 5,9 decese la 100.000 de femei.

Aceste statistici evidențiază necesitatea unor programe de prevenție, a sprijinului psihologic și a încurajării bărbaților să vorbească deschis despre dificultățile emoționale, stres, anxietate și depresie.

De asemenea, controalele medicale periodice, adoptarea unui stil de viață sănătos și diagnosticarea timpurie a bolilor pot contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții.

Tatăl, soțul, fiul și omul din comunitate

Dincolo de statistici și indicatori sociali, Ziua Internațională a Bărbatului este și un prilej de recunoaștere a rolurilor pe care bărbații le îndeplinesc în viața de zi cu zi.

Tatăl implicat în educația copiilor, soțul care oferă sprijin și stabilitate familiei, fiul care își respectă și își îngrijește părinții, colegul care contribuie la activitatea profesională și omul care se implică în viața comunității sunt tot atâtea exemple ale contribuției masculine la societate.

În același timp, promovarea unor modele masculine sănătoase presupune încurajarea empatiei, a respectului, a echilibrului emoțional și a responsabilității. Puterea nu trebuie asociată doar cu rezistența fizică sau cu succesul profesional, ci și cu disponibilitatea de a oferi sprijin, de a comunica și de a-ți asuma responsabilitățile.

O zi pentru respect, apreciere și solidaritate

Ziua Internațională a Bărbatului este marcată prin conferințe, campanii de informare, activități educaționale, acțiuni dedicate sănătății și evenimente comunitare.

Este, totodată, o ocazie de a transmite un mesaj simplu: sănătatea, demnitatea, implicarea și bunăstarea bărbaților sunt importante pentru întreaga societate.

Într-o lume în care provocările familiale, profesionale și sociale sunt tot mai complexe, promovarea unor relații bazate pe respect și sprijin reciproc devine esențială.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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