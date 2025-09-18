„Nu verificăm darul”. Șeful ANAF, precizări importante privind controalele la nunți

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat, marți, 16 septembrie, că ANAF nu își propune să verifice darul de nuntă. Adrian Nicușor Nica a declarat, în schimb, că sunt vizați de controale organzatorii de nunți. El a menționat că fiscul verifică dacă aceștia declară sumele de bani pe care le primesc de la miri. „ANAF nu își propune să strice nunți”, a adăugat președintele instituției anti-fraudă.

„ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus președintele ANAF la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Când a fost întrebat cum intenționează ANAF să combată mica evaziune fiscală, Adrian Nicușor Nica a declarat că Fiscul urmărește să identifice persoanele care încasează bani din organizarea nunților, dar nu declară aceste venituri.

„ANAF îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor să-şi plătească nunta, urmăreşte ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a spus Nica.

Întrebat despre mica evaziune din piețe sau de pe litoral, președintele ANAF a adăugat că „ANAF are acţiuni constante în zona asta cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice”.

Președintele ANAF a precizat că, la nivelul restaurantelor, există un fenomen răspândit: plățile în numerar sunt adesea însoțite doar de o notă de informare, fără bon fiscal. În acest context, ANAF va lansa o aplicație prin care românii vor putea verifica dacă bonul este fiscalizat.

