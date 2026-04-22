Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din luna mai – Precizări de la Casa Județeană de Pensii Alba

În anul 2026, pensionarii cu venituri mici din sistemul public vor primi un ajutor financiar de până la 1.000 lei, acordat în două tranșe egale (mai și decembrie). Sprijinul vizează persoanele ale căror venituri lunare nu depășesc un anumit plafon, scopul fiind susținerea în fața creșterii costurilor vieții.

Potrivit prevederilor art. IV și VII din O.U.G nr 23/2026, în anul 2026 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat plătite de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, au transmis la solicitarea ziarulunirea.ro, reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba:

a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026, astfel:

a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Conform prevederilor art. IV alin. (3) din actul normativ sus-amintit, prin sintagma „venituri lunare”, se înțelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026;

b) venituri din pensii acordate în sistemul pensiilor militare de stat, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026;

c) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026.

Ajutorul financiar prevăzut la art. IV alin. (1) din OUG. nr.23/2026 se acordă numai în situația în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (3) al articolului menționat, realizate de aceeași persoană, sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000, respectiv 3.000 lei.

Ajutorul financiar prevăzut de ordonanță se plătește, din oficiu, în luna mai 2026, respectiv decembrie 2026, prin casele teritoriale de pensii și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (art. V din OUG nr.23/2026).

Conform prevederilor art. VI din OUG nr. 23/2026, în cazul beneficiarilor de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;

Beneficiarii cărora li se plătesc în luna aprilie 2026, respectiv în luna noiembrie 2026 venituri aferente unei fracțiuni de lună ajutorul financiar se acordă în cuantum integral;

De asemenea, ajutorul financiar prevăzut de O.U.G. nr. 23/2026 poate fi acordat urmașilor numai în situația în care aceștia fac dovada calității de moștenitor cu un certificat de moștenitor în care să fie menționat, în masa succesorală, și ajutorul financiar.

II. Aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

Vă facem cunoscut că potrivit dispozițiilor H.G. nr. 146/2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196/13.03.2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 4.325 lei, începând cu data de 1 iulie 2026.

Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. 33 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială în baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023:

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 iulie 2026, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ încheiat în baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, este de 4.325 lei.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 4.325 lei, se vor modifica, din inițiativa casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului.

1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. 33 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023:

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care încheie contracte de asigurare socială în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 4.325 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, începând cu data de 1 iulie 2026.

Noua valoare de 4.325 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 iulie 2026 în temeiul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023.

Casa Județeană de Pensii Alba își reafirmă angajamentul de a asigura o informare corectă, transparentă și accesibilă pentru toți beneficiarii sistemului public de pensii.

Măsurile adoptate în anul 2026 reflectă preocuparea constantă pentru sprijinirea persoanelor cu venituri reduse și pentru adaptarea sistemului de pensii la realitățile economice actuale.

Încurajăm toți beneficiarii și persoanele interesate să se informeze din surse oficiale și să se adreseze instituției noastre pentru clarificări sau sprijin, ori de câte ori este necesar.

Casa Județeană de Pensii Alba rămâne un partener de încredere al cetățenilor, orientat către respect, responsabilitate șiservicii de calitate.

