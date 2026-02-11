Noul serviciu de urgență 112: localizarea nu mai depinde de semnalul telefonului mobil, iar precizia este de câțiva metri. Cazurile precum cel din Apuseni ar putea fi evitate
Un nou sistem de localizare a apelanților la numărul 112, dar şi o opţiune pentru persoanele cu deficienţe de auz de a solicita serviciile de urgenţă a fost prezentat marți, 10 februrarie, de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).
„În România, serviciul 112 a reuşit tranziţia către Next Generation 112, care ne plasează în topul ţărilor europene care au reuşit să facă un astfel de demers”, a afirmat purtătorul de cuvânt al STS, colonel Cătălin Chirca.
Colonelul a explicat că în România este implementată, în premieră în Europa, o soluţie de localizare avansată.
„Cum a fost în arhitectura veche, cea cu 40 de sisteme informatice, doar către operatorii din acel judeţ, prin noua arhitectură, orice operator este disponibil”, a afirmat generalul de brigadă Florin Feticu, şeful departamentului 112 din STS.
Referitor la localizare, generalul a subliniat că precizia şi eficienţa intervenţiilor au fost îmbunătăţite considerabil.
În prezent, în România sunt utilizate cinci modalităţi de localizare a apelurilor de urgenţă, două bazate pe reţeaua mobilă şi trei care funcţionează la nivelul telefonului. Potrivit lui Feticu, în condiţiile actuale, identificarea poziţiei nu mai depinde de existenţa semnalului telefonului mobil.
„Atâta timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea – n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcţională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, este independentă de tehnologia folosită de reţeaua operatorilor”, a explicat acesta.
În plus, la 112 este disponibilă acum și o aplicaţie dedicată, în primul rând, persoanelor cu deficienţe de auz.
„Vorbim de o trecere de la apel de urgenţă voce la comunicaţii de urgenţă care pot fi audio, voce, video sau de tip text sau transmiterea de fişiere”, a arătat Feticu.
Apelul video este dedicat persoanelor cu deficienţe de auz şi este implementat sub formă de pilot în Bucureşti şi Ilfov. Ulterior, va fi extinsă testarea în toată ţara, iar apoi va fi disponibilă pentru toate categoriile de utilizatori.
Concret, o persoană cu deficienţă de auz poate apela video serviciul 112, iar mesajele sale şi cele ale operatorilor sunt transmise prin intermediul unui interpret, potrivit Adevărul.
Reprezentanții STS subliniază că, în prezent, viteza medie de răspuns la un apel la 112 este de şase secunde, iar un operator 112 poate prelua datele unui caz în mai puţin de un minut şi 20 de secunde.
Precizia locaţiei ar fi de doar câţiva metri, nu de kilometri, cum au demonstrat cazurile Apuseni și Caracal, care au devenit repere ale neputinței.
În 2014, în cazul accidentului aviatic Apuseni, după apelul la 112, salvatorii au ajuns cu o întârziere de şase ore şi trei piste greşite. Pe Adrian iovan şi aura ion i-a ucis căutarea haotică a autorităţilor, notează Observator.
