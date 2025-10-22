Rămâi conectat

Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice va fi ales la Roma, la începutul lunii noiembrie 2025: Proceduri după trecerea la Domnul a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice va fi ales la Roma, la începutul lunii noiembrie 2025

Sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea alegerii noului Arhiepiscop Major, va avea loc la Roma, în perioada 2-6 noiembrie 2025, la Colegiul Pontifical Pio Romeno.

„În conformitate cu prevederile canonice în vigoare, având consimțământul Sinodului Permanent, Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, Administrator al Bisericii Greco-Catolice din România, a convocat pentru perioada 2-6 noiembrie 2025 sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, scaun rămas vacant după trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan”, se arată în comunicatul Sinodului, dat publicității miercuri, 22 octombrie 2025.

În zilele de 3 și 4 noiembrie 2025, Episcopii membri ai Sinodului vor participa la două zile de reculegeri spirituale, meditațiile fiind ținute de Pr. Rinaldo Iacopino, părintele spiritual al Colegiului.

Marți, 4 noiembrie 2025, se va celebra Sfânta Liturghie Arhierească urmată de rânduiala Parastasului, la împlinirea celor 40 de zile de la trecerea la Domnul a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

