Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii
Poliția Sibiu avertizează asupra unei noi metode de phishing care vizează utilizatorii WhatsApp și care poate duce la preluarea rapidă a contului.
Potrivit mesajului transmis de polițiști, infractorii trimit link-uri suspecte, uneori chiar din conturile compromise ale unor cunoscuți. Prin accesarea acestora, victima permite conectarea unui dispozitiv străin la contul său, oferind astfel acces la conversații și posibilitatea de a solicita bani în numele său.
,,ATENȚIE! Nu lăsa hoții să îți citească mesajele de pe WhatsApp!
A apărut o nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Iată ce trebuie să știi ca să rămâi în siguranță:
Cum te păcălesc?
Primești un link (adesea de la un cunoscut al cărui cont a fost deja spart). Când apeși pe el, permiți fără să vrei conectarea unui al doilea dispozitiv (laptopul sau tableta infractorului) la contul tău.
Cum te protejezi? (Reguli de aur)
- NU apăsa pe link-uri suspecte, chiar dacă vin de la prieteni. Verifică mereu dacă adresa site-ului arată ciudat.
- Cineva îți cere bani? Sună-l pe voce! Nu trimite bani doar în baza unui mesaj scris.
- Verifică numele beneficiarului: Dacă trimiți bani prin aplicația bancară, verifică dacă numele care apare pe ecran coincide cu persoana care ți-a cerut ajutorul. Dacă numele e diferit, e TEAPĂ!
Crezi că ai contul spart? Fă asta ACUM:
Durează 10 secunde să verifici dacă mai e cineva logat pe contul tău:
- Deschide WhatsApp -> Setări.
- Apasă pe Dispozitive asociate (Linked Devices).
- Vezi ceva ce nu recunoști? Apasă pe el și dă-i Deconectare (Log out) imediat!
SFAT EXTRA:
Activează-ți Verificarea în doi pași (Two-Step Verification) din setările de securitate ale WhatsApp. Este cea mai sigură barieră împotriva hackerilor!”, se arată într-un mesaj publicat de Poliția Sibiu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei
Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei Un tânăr de 29 de ani, din județul Sibiu, a fost prins de polițiștii clujeni circulând cu 204 km/h pe Autostrada A3, deși avea permisul suspendat. Șoferul a fost depistat în noaptea de 1 martie, în […]
4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți
4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a României. Seismul […]
Vicepremierul Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale”
Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale” „Guvernul pregătește bugetul pentru anul 2026, iar pentru noi cel mai important lucru este să asigurăm autorităților locale o predictibilitate bugetară, o sustenabilitate pe termen mediu și lung și o creștere treptată a fondurilor pentru investiții, pentru a le […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii Poliția...
FOTO | Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei
Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei Un...
Știrea Zilei
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete minore din România se aflau în același an la a treia naștere
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete...
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de euro pentru lucrări
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de...
Curier Județean
VIDEO | Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre”
Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre” Două...
Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia
Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia Judecătorii Secției civile din cadrul...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...