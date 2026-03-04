Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii

Poliția Sibiu avertizează asupra unei noi metode de phishing care vizează utilizatorii WhatsApp și care poate duce la preluarea rapidă a contului.

Potrivit mesajului transmis de polițiști, infractorii trimit link-uri suspecte, uneori chiar din conturile compromise ale unor cunoscuți. Prin accesarea acestora, victima permite conectarea unui dispozitiv străin la contul său, oferind astfel acces la conversații și posibilitatea de a solicita bani în numele său.

,,ATENȚIE! Nu lăsa hoții să îți citească mesajele de pe WhatsApp!

A apărut o nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Iată ce trebuie să știi ca să rămâi în siguranță:

Cum te păcălesc?

Primești un link (adesea de la un cunoscut al cărui cont a fost deja spart). Când apeși pe el, permiți fără să vrei conectarea unui al doilea dispozitiv (laptopul sau tableta infractorului) la contul tău.

Cum te protejezi? (Reguli de aur)

NU apăsa pe link-uri suspecte, chiar dacă vin de la prieteni. Verifică mereu dacă adresa site-ului arată ciudat. Cineva îți cere bani? Sună-l pe voce! Nu trimite bani doar în baza unui mesaj scris. Verifică numele beneficiarului: Dacă trimiți bani prin aplicația bancară, verifică dacă numele care apare pe ecran coincide cu persoana care ți-a cerut ajutorul. Dacă numele e diferit, e TEAPĂ!

Crezi că ai contul spart? Fă asta ACUM:

Durează 10 secunde să verifici dacă mai e cineva logat pe contul tău:

Deschide WhatsApp -> Setări. Apasă pe Dispozitive asociate (Linked Devices). Vezi ceva ce nu recunoști? Apasă pe el și dă-i Deconectare (Log out) imediat!

SFAT EXTRA:

Activează-ți Verificarea în doi pași (Two-Step Verification) din setările de securitate ale WhatsApp. Este cea mai sigură barieră împotriva hackerilor!”, se arată într-un mesaj publicat de Poliția Sibiu.

