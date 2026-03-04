Actualitate

Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii 

Poliția Sibiu avertizează asupra unei noi metode de phishing care vizează utilizatorii WhatsApp și care poate duce la preluarea rapidă a contului.

Potrivit mesajului transmis de polițiști, infractorii trimit link-uri suspecte, uneori chiar din conturile compromise ale unor cunoscuți. Prin accesarea acestora, victima permite conectarea unui dispozitiv străin la contul său, oferind astfel acces la conversații și posibilitatea de a solicita bani în numele său.

,,ATENȚIE! Nu lăsa hoții să îți citească mesajele de pe WhatsApp! 

A apărut o nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Iată ce trebuie să știi ca să rămâi în siguranță:

Cum te păcălesc?

Primești un link (adesea de la un cunoscut al cărui cont a fost deja spart). Când apeși pe el, permiți fără să vrei conectarea unui al doilea dispozitiv (laptopul sau tableta infractorului) la contul tău. 

Cum te protejezi? (Reguli de aur)

  1. NU apăsa pe link-uri suspecte, chiar dacă vin de la prieteni. Verifică mereu dacă adresa site-ului arată ciudat.
  2. Cineva îți cere bani? Sună-l pe voce! Nu trimite bani doar în baza unui mesaj scris.
  3. Verifică numele beneficiarului: Dacă trimiți bani prin aplicația bancară, verifică dacă numele care apare pe ecran coincide cu persoana care ți-a cerut ajutorul. Dacă numele e diferit, e TEAPĂ! 

Crezi că ai contul spart? Fă asta ACUM:

Durează 10 secunde să verifici dacă mai e cineva logat pe contul tău:

  1. Deschide WhatsApp -> Setări.
  2. Apasă pe Dispozitive asociate (Linked Devices).
  3. Vezi ceva ce nu recunoști? Apasă pe el și dă-i Deconectare (Log out) imediat! 

SFAT EXTRA:

Activează-ți Verificarea în doi pași (Two-Step Verification) din setările de securitate ale WhatsApp. Este cea mai sigură barieră împotriva hackerilor!”, se arată într-un mesaj publicat de Poliția Sibiu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

FOTO | Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 56 de minute

în

4 martie 2026

De

Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei Un tânăr de 29 de ani, din județul Sibiu, a fost prins de polițiștii clujeni circulând cu 204 km/h pe Autostrada A3, deși avea permisul suspendat. Șoferul a fost depistat în noaptea de 1 martie, în […]

Citește mai mult

Actualitate

4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

4 martie 2026

De

4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a României. Seismul […]

Citește mai mult

Actualitate

Vicepremierul Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

3 martie 2026

De

Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale” „Guvernul pregătește bugetul pentru anul 2026, iar pentru noi cel mai important lucru este să asigurăm autorităților locale o predictibilitate bugetară, o sustenabilitate pe termen mediu și lung și o creștere treptată a fondurilor pentru investiții, pentru a le […]

Citește mai mult