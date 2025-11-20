Nou-născuţii, testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei, din 2026. Alexandru Rogobete: ,,Dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice”

Nou-născuţii, testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei, din 2026. Rogobete: ,,Dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că începând din 2026, testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18.

Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi.

Alexandru Rogobete a anunţat că Ministerul Sănătăţii va finanţa un nou program de screening neo-natal care va extinde de la 3 la 18 biomarkerii pentru care se vor face teste.

„Programul naţional va extinde biomarkerii de la 3, cât avem în momentul de faţă, la 18 începând de anul viitor. De ce nu s-a făcut până acum, ţinând cont că nu a fost deloc complicat? Pentru că nu a existat viziune”, a afirmat Rogobete, la Medika Tv, potrivit News.ro.

Prin programul de screening neonatal, nou-născuţii sunt testaţi pentru a se descoperi din timp boli genetice sau boli metabolice, unele dintre acestea putând fi stopate din evoluţie la timp, în aşa fel încât persoana respectivă să poată avea o viaţă normală.

