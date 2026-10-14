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Noile manuale pentru clasa a IX-a, disponibile în format digital și PDF: Școlile le vor selecta începând cu 15 octombrie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Noile manuale pentru clasa a IX-a, disponibile în format digital și PDF: Școlile le vor selecta începând cu 15 octombrie 2026

Ministerul Educației a anunțat, miercuri, 14 octombrie 2026 finalizarea încărcării noilor manuale școlare pentru clasa a IX-a pe platforma dedicată, acestea fiind disponibile în format digital și PDF.

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Manualele vizează 63 de discipline și au fost aprobate prin ordin de ministru, în urma procedurii de licitație.

Potrivit Ministerului Educației, următoarea etapă constă în selectarea manualelor de către unitățile de învățământ, precum și în înregistrarea și centralizarea comenzilor. Aceste operațiuni se vor desfășura în perioada 15–28 octombrie 2026.

Manualele incluse pe platformă sunt cele declarate câștigătoare în urma licitațiilor organizate pentru cele 63 de discipline, fiind aprobate oficial prin ordin de ministru.

În cazul altor nouă discipline, procedura nu a fost încă finalizată, întrucât au fost depuse contestații. Procesul de aprobare și publicare a manualelor pentru aceste discipline va continua după soluționarea contestațiilor.

Prin această etapă, școlile vor putea selecta manualele necesare pentru clasa a IX-a, în vederea organizării procesului educațional pentru noul an școlar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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