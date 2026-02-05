Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din Alba | Vineri, în Turcia, CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha
Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din Alba | Vineri dimineață, în Turcia, CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha (Polonia)
În acest weekend cele 4 divizionare terțe din Alba care activează în Seria 7 din Liga 3 au parte de noi partide de verificare. CSM Unirea Alba Iulia, aflată în cantonament centralizat în Antalya, dispută primul amical, cu SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9), în cursul dimineții de vineri, 6 februarie.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri
Celelalte jocuri sunt sâmbătă, 7 februarie, la ora 12.00, după cum urmează:
CIL Blaj – Inter Sibiu (locul 6 în Seria 6),
Minerul Lupeni (locul 2 în Seria 6) – Metalurgistul Cugir (la Șoimuș, pe teren sintetic),
respectiv Jiul Petroșani (locul 5 în Seria 6) – CS Universitar Alba Iulia.
Practic, sunt 3 dueluri între formații din Seriile 6 și 7 de pe a treia scenă.
