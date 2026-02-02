Sport

CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 minute

în

De

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri

CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, efectuează, începând de marți, 3 februarie, un cantonament centralizat în Antalya.

Este pentru al treilea an consecutiv când gruparea din Cetatea Marii Uniri efectuează un stagiu de pregătire în Turcia, acum fiind primul sub comanda lui Dragoș Militaru, la precedentele pe banca tehnică regăsindu-se Alexandru Pelici. Este al cincilea cantonament extern succesiv al „alb-negrilor”, pe lângă cele din Turcia, iarna, mai fiind în Slovenia și Austria, vara.

Deplasarea se va efectua cu un charter în care se vor mai regăsi formațiile Corvinul Hunedoara, ASA Tg. Mureș și Poli Timișoara. Stagiul extern va dura 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care sunt programate și 3 partide de verificare. Adversarii din Antalya sunt SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9) – vineri, 6 februarie; FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9) – marți, 10 februarie și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie.

*Trei jocuri de verificare

Lotul deplasat va cuprinde 27 de jucători, în tară rămânând, din motive medicale, Indrei și Câșlariu. Lotul CSM Unirea Alba Iulia: Roman, Ștefan, Herlea – Szijj, Balaur, Vomir, Ardei, Giosu, Giurgiu, Ondreykovicz, Jurj – Ardeiu, Butnariu, Lambru, R. Stanciu, Gavrilă, Jorza, Borcea, Banu, Mihaiu, Pîntea – Miclăuș, Glonț, Banyoi, Golda, Blănaru, Fetița. Staff-ul tehnic este format din Dragoș Militaru – antrenor principal, marocanul Moundir Moussaddak și Mircea Oprea – antrenori secundzi, Vasile Șleam – antrenor cu portarii. Nu va mai face parte din staff preparatorul fizic George Aldea, anunțat inițial.

Comparativ cu finalul anului trecut, au plecat I. Tănase și A. Pop, contracte reziliate, și au fost achiziționați Mihaiu (CSM Slatina) și Miclăuș (împrumut de la la CFR Cluj).

Până în prezent s-au disputat jocurile de verificare cu divizionarele secunde CSC Șelimbăr (0-2) și Corvinul Hunedoara (1-1), iar la revenirea în țară, sâmbătă, 21 ianuarie, sunt două teste în aceeași zi, cu CSM Deva și Kids Tâmpa Brașov

