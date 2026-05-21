„Săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nume de premier”. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni

Parlamentarii PACE – Întâi România au spus, la finalul discuției cu președintele Nicușor Dan că acesta le-a transmis că: „săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nume de premier”.

„Să vedem cum aceasta va reuși să constituie o majoritate parlamentară”, a adăugat senatorul Adrian Peiu.

Surse politice au declarat pentru HotNews că cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, președintele va chema din nou partidele parlamentare la Cotroceni.

Apoi, senatorul Ninel Peia a spus din nou că grupul dorește să facă parte dintr-un Guvern format din PSD, AUR și PACE: „PACE, AUR și cu PSD au majoritate, fără a avea nevoie de minorități sau de independenți”, mai notează sursa citată.

De asemenea, parlamentarii PACE au transmis că, dacă va fi cazul, vor susține un Guvern monocolor din care să facă parte doar PSD. PACE are în acest moment 11 senatori.

Reamintim că, președintele Nicușor Dan a avut consultări cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul PACE – Întâi România și cu cei neafiliați, joi, 21 mai 2026.

