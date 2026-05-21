VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților. Două persoane, rănite

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților 

Un accident rutier a avut loc astăzi, 21 mai 2026, pe Calea Moților în Alba Iulia. Din primele informații disponibile, este vorba despre un impact între o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia str. Calea Motilor.

În accident sunt implicate o autoutilitară și un autoturism implicate, fără persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospeciala de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE IPJ Alba

Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza producerii unui eveniment rutier în care ar fi implicate două autovehicule.

Din primele date, două persoane ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii rutieri intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului.

