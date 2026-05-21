Cum se acordă serviciile de recuperare medicală în regim de spitalizare: Precizările CAS Alba
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Alba a făcut precizări cu privire la acordarea serviciilor de recuperare medicală în regim de spitalizare.
Serviciile de recuperare medicală acordate în regim de spitalizare se acordă în sanatorii sau secții sanatoriale, care pot avea profil balnear, atât pentru copii, cât și pentru adulți.
În sanatorii balneare pot fi acordate servicii pentru o durată maximă de 14-21 zile/an, perioadă ce poate fi repartizată în maximum două fracțiuni, la recomandarea medicului prescriptor și care cuprinde minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile/săptămână, au transmis reprezentanții CAS Alba.
Serviciile medicale se acordă și pentru durate mai mici de 14 zile.
Pentru sanatoriile balneare / secțiile sanatoriale balneare din spitale, asigurații plătesc o contribuție personală de 52 lei/zi. Contravaloarea serviciilor de cazare cu grad ridicat de confort nu poate depăși cuantumul de 300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se percepe pentru ziua externării.
Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asigurați.
Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie/ medicii specialiști din ambulatoriu și din spital, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Perioada și ritmul serviciilor sunt stabilite de medicii specialiști de medicină fizică și de reabilitare.
Serviciile de recuperare medicală acordate în sanatorii, altele decât balneare și preventorii, sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru anumite perioade și potrivit unui ritm stabilit de medicii specialiști care își desfășoară activitatea în aceste unități, nefiind limitate la un anumit număr de zile, au mai spus reprezentanții CAS Alba.
