Actualitate

Cum se acordă serviciile de recuperare medicală în regim de spitalizare: Precizările CAS Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cum se acordă serviciile de recuperare medicală în regim de spitalizare: Precizările CAS Alba

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Alba a făcut precizări cu privire la acordarea serviciilor de recuperare medicală în regim de spitalizare. 

Serviciile de recuperare medicală acordate în regim de spitalizare se acordă în sanatorii sau secții sanatoriale, care pot avea profil balnear, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

În sanatorii balneare pot fi acordate servicii pentru o durată maximă de 14-21 zile/an, perioadă ce poate fi repartizată în maximum două fracțiuni, la recomandarea medicului prescriptor și care cuprinde minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile/săptămână, au transmis reprezentanții CAS Alba.

Serviciile medicale se acordă și pentru durate mai mici de 14 zile.

Pentru sanatoriile balneare / secțiile sanatoriale balneare din spitale, asigurații plătesc o contribuție personală de 52 lei/zi. Contravaloarea serviciilor de cazare cu grad ridicat de confort nu poate depăși cuantumul de 300 de lei/zi; tariful pentru servicii de cazare nu se percepe pentru ziua externării.

Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asigurați.

Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie/ medicii specialiști din ambulatoriu și din spital, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Perioada și ritmul serviciilor sunt stabilite de medicii specialiști de medicină fizică și de reabilitare.

Serviciile de recuperare medicală acordate în sanatorii, altele decât balneare și preventorii, sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru anumite perioade și potrivit unui ritm stabilit de medicii specialiști care își desfășoară activitatea în aceste unități, nefiind limitate la un anumit număr de zile, au mai spus reprezentanții CAS Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

„Săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nume de premier”. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

21 mai 2026

De

„Săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nume de premier”. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni Parlamentarii PACE – Întâi România au spus, la finalul discuției cu președintele Nicușor Dan că acesta le-a transmis că: „săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nume de premier”. „Să vedem cum aceasta va reuși să […]

Citește mai mult

Actualitate

Românii fac cele mai multe cumpărături în ziua de vineri: ,,Nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

21 mai 2026

De

Românii fac cele mai multe cumpărături în ziua de vineri: ,,Nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor” Românii au început să adopte un comportament de consum tot mai predictibil, cu obiceiuri diferite de cumpărare în funcție de zilele săptămânii, de la aprovizionarea curentă și cumpărăturile pentru weekend până la achizițiile premium, potrivit unei […]

Citește mai mult

Actualitate

Admitere liceu 2026 | Ce schimbări și reguli noi vor fi pentru anul școlar următor

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

21 mai 2026

De

Admitere liceu 2026 | Ce schimbări și reguli noi vor fi pentru anul școlar următor S-au afișat listele oficiale cu mediile și locurile disponibile în toată țara, iar în curând încep emoţiile pentru un loc la liceu. Şi, ca de fiecare dată, bătălia cea mare se dă la colegiile de top se va intra și […]

Citește mai mult