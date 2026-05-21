VIDEO | Ziua Eroilor 2026 la Alba Iulia: Depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, ceremonial religios și defilarea Gărzii de onoare
Ziua Eroilor 2026 la Alba Iulia: Depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, ceremonial religios și defilarea Gărzii de onoare
Ziua Eroilor a fost marcată la Alba Iulia joi, 21 mai 2026, printr-o serie de manifestări dedicate celor care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei.
La ora 12.00, clopotele lăcașelor de cult au tras pentru eroii neamului, moment urmat de un ceremonial religios la Cimitirul Eroilor din municipiu. Au fost rostite alocuțiuni privind semnificația evenimentului, depuneri de coroane și defilarea Gărzii de onoare.
Manifestările de Ziua Eroilor vor continua de la ora 20:30 când este programată activitatea „Un erou, o candelă aprinsă”. Activitățile de seară vor începe cu intonarea imnului național, apelul solemn al eroilor și aprinderea de candele și lampioane, iar la final va avea loc un recital de cântece patriotice.
Programul activității ”Un erou, o candelă aprinsă” – ora 20.30
20.15 – 20.30 Constituirea dispozitivului;
20.30 – 20.35 Intonarea Imnului Național al României;
20.35 – 20.45 Alocuțiune privind semnificația zilei;
20.45 – 21.15 Apelul solemn al eroilor, aprinderea candelelor și lansarea lampioanelor;
21.15 – 21.30 Recital de cântece patriotice.
La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația Revoluționarilor ”21 Decembrie 1989” Alba, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
