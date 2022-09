Noi detalii despre cazul de agresiune sexuală în care este acuzat un preot: Tehnică specială folosită de anchetatori pentru recuperarea mesajelor

Cazul preotului acuzat că și-a hărțuit sexual o enoriașă este de câteva zile în prim planul opiniei publice. Au apărut noi detalii incredibile despre modul în care preotul Visarion Alexa proceda pentru ca femeia pe care a hărțuit-o sexual să nu poată avea probe care să dovedească faptele sale.

Cei doi purtau discuții ample pe Telegram, platformă de comunicare care are o facilitate care permite dispariția automată a mesajelor trimise după un minut. Visarion Alexa selectase această opțiune, așa că femeia nu mai putea dovedi nimănui agresiunea la care era supusă.

După ce a depus plângere, victima a fost ajutată de anchetatori să obțină probe, prin folosirea de tehnică specială, care a împierdicat distrugerea probelor, conform România TV.

Iată stenogramele dintre cei doi:

DISCUȚIA ȘOCANTĂ DUPĂ GESTURILE INTERZISE DIN TIMPUL SPOVEDANIEI

Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare (…)

Preot: Te deranjează că te-am atins? (…)

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. (…)

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: (…) E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: (…) Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine.

PREOT: ERAM PREA CONCETRAT PE SÂNUL EI

Fiind audiat în calitate de suspect, Alexa Visarion a recunoscut că, ulterior spovedaniei, a îmbrățișat-o pe persoana vătămată. (…) Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei“ (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă.

PREOTUL A DECLARAT CĂ S-A LĂSAT ISPITIT

Suspectul a arătat că și-a retras mâna din pantalonii persoanei vătămate, timp în care mâinile persoanei vătămate erau tot pe umerii săi și a direcționat-o în zona sa intimă pe deasupra hainei preoțești, moment în care persoana vătămată și-a retras mâna (…) Suspectul a arătat că la final persoana vătămată era tulburată și că și-a dat seama că aceasta este tulburată în momentul în care și-a retras mâna. Totodată, suspectul a arătat că s-a lăsat ispitit.

Sursa: stiripesurse.ro