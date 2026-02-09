Nicușor Dan, după ce ce a fost invitat de Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace: ,,România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite”

Donald Trump a trimis o invitație președintelui României, Nicușor Dan, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie.

Nicușor Dan a publicat un mesaj pe Facebook în care spune că ,,România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii” și că decizia luată de țara noastră cu privire la participare o să fie luată după ,,un proces de consultări cu Statele Unite”.

,,Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan pe o rețea de socializare.

Ce este „Consiliul pentru Pace” propus de Trump

Menționat prima oară într-un plan de 20 de puncte pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas, Consiliul Păcii a primit un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU și se credea inițial că se va concentra doar pe Fâșia Gaza, însă membri ai administrației Trump au declarat ulterior că își va îndrepta atenția și spre conflicte din alte zone ale lumii, cu toate că scopul organismului rămâne deocamdată neclar, potrivit The New York Times.

Administrația Prezidențială din România a anunțat pe 18 ianuarie primirea unei scrisori de la președintele american prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace. Invitația vine și cu o notă de plată: o taxă de un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent.

