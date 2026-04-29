Nicușor Dan, despre o posibilă unire cu Republica Moldova: ,,Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 29 aprilie 2026, că ,,dacă va exista majoritate (în Republica Moldova) pentru acest proiect, noi suntem gata”, atunci când a fost întrebat despre o posibilă unire.

El a fost întrebat de un jurnalist la o conferință de presă în Croația cum interpretează declarația Maiei Sandu despre unire ca posibilă variantă de accelerare a aderării Republicii Moldova la UE, șeful statului a amintit votul din 2018 din Parlamentul României, potrivit G4Media.

,,Din partea României nu s-a schimbat nimic față de votul unanim al Parlamentului din 2018, care a spus că România e pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspirațiile democratice ale cetățenilor Republicii Moldova. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a spus Nicușor Dan.

Reamintim că, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, pe 12 ianuarie 2026, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, că: „Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”.

Amenzi mai mari pentru gălăgie: „Gândiți-vă de două ori înainte să dați muzica tare sau la ce oră folosiți bormașina”. Ce prevede un nou proiect de lege

Amenzi mai mari pentru gălăgie: „Gândiți-vă de două ori înainte să dați muzica tare sau la ce oră folosiți bormașina". Ce prevede un nou proiect de lege Camera Deputaților analizează un proiect de lege care prevede amenzi mai mari pentru tulburarea liniștii publice, inițiativa primind deja aviz favorabil din partea Comisiei juridice. „Gândiți-vă de două […]

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de 1 Mai 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de 1 Mai 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de vineri, 1 Mai 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii […]

29 aprilie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat instituirea unor restricții temporare de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Acestea sunt în vigoare miercuri, 29 aprilie 2026, între orele 8.30 și 15.00. Concret, se execută lucrări de demontare […]

