Nicușor Dan, despre o posibilă unire cu Republica Moldova: ,,Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 29 aprilie 2026, că ,,dacă va exista majoritate (în Republica Moldova) pentru acest proiect, noi suntem gata”, atunci când a fost întrebat despre o posibilă unire.

El a fost întrebat de un jurnalist la o conferință de presă în Croația cum interpretează declarația Maiei Sandu despre unire ca posibilă variantă de accelerare a aderării Republicii Moldova la UE, șeful statului a amintit votul din 2018 din Parlamentul României, potrivit G4Media.

,,Din partea României nu s-a schimbat nimic față de votul unanim al Parlamentului din 2018, care a spus că România e pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspirațiile democratice ale cetățenilor Republicii Moldova. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a spus Nicușor Dan.

Reamintim că, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, pe 12 ianuarie 2026, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, că: „Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”.

