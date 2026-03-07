Sport

Nicolae Stanciu, redebut în China, la Dalian Yingbo, cu un eșec, într-un meci spectacol

Dan HENEGAR

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, redebut în China, la Dalian Yingbo, cu un eșec, într-un meci spectacol

Nicolae Stanciu a revenit în China cu un eșec la primul meci pentru noua sa formație, Dalian Yingbo, care a pierdut în runda inagurală, scor 3-5 (1-3), în deplasare cu Shanghai Shenhua.

Citește și: VIDEO | Nicolae Stanciu, reprimit cu multă căldură în China: „The Romanian King”

Internaționalul român (32 de ani) a fost integralist în prima partidă pentru Dalian Yingbo, o întâlnire spectaculoasă în care vizitatorii au condus cu 1-0, gol Malele (4, fost la FC Argeș și CFR Cluj), gazdele s-au distanțat la 4-1, ecartul a fost redus de ghanezul Acheampong (2-4, minutul 82), iar coechipierul acestuia Feng Jing a stabilit rezultatul final (90).

Nicolae Stanciu a strâns toate minutele la revenirea în China, un moment important pentru fotbalistul din Alba care în acest an a mai adunat doar 8 minute pentru Genoa, în jocul cu AC Milan, când românul a ratat un penalty în prelungiri. Ulterior, la finele lunii ianuarie, ex-uniristul a părăsit Serie A, revenind în China. În etapa secundă va fi un nou joc extern, cu Wuhan Three Towns, în 13 martie, tocmai fosta sa echipă, din perioada 2022/2023, cu care a câștigat titlul.

Este o mutare prolifică și prentru echipa națională, în perspectiva jocului de baraj cu Turcia, din 24 martie, la Istanbul, pentru calificarea la Campionatul Mondial din acest an.

