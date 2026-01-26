VIDEO | Nicolae Stanciu, reprimit cu multă căldură în China: „The Romanian King”
Nicolae Stanciu, reprimit cu multă căldură în China
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a fost reprimit cu multă căldură în China.
El a ajuns din nou în China în cursul zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, și a avut parte de o primire spectaculoasă. Sute de suporteri ai lui Dalian Yingbo l-au așteptat pe aeroport, l-au aplaudat și i-au scandat numele, tratându-l ca pe un adevărat star.
Cu zâmbetul pe buze, Nicolae Stanciu a oferit autografe și s-a fotografiat cu fanii. Pe bannerele afișate de suporteri a apărut și mesajul „The Romanian King” („Regele român”.
The Romanian King🇷🇴👑 ! Welcome back to China🇨🇳!
Nicolae Stanciu arrived in Dalian earlier TODAY. Many Dalian Yingbo fans have been waiting for the 32 yo🇷🇴AM at the airport.#CSL #CSL2026 @RoFtbl https://t.co/nEi43Bn0jL pic.twitter.com/jp6khDkX4W
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 25, 2026
După despărțirea de echipa italiană Genoa, mijlocașul ofensiv în vârstă de 32 de ani va evolua la Dalian Yingbo, echipă care a încheiat pe locul 11 sezonul recent.
Pentru internaționalul român, aceasta va fi a doua experiență în fotbalul chinez, după perioada petrecută la Wuhan Three Towns, cu care a cucerit titlul în sezonul 2022–2023.
sursa: flashscore.ro
