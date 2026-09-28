Video | Start al anului universitar 2026-2027 la Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca: „Emoție, entuziasm, noi provocări și multe oportunități”

Start al anului universitar 2026-2027 la Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca: „Emoție, entuziasm, noi provocări și multe oportunități”

În după amiaza zilei de luni, 28 septembrie 2026, în Amfiteatrul Mare al sediului de pe str. Alexandru Ioan Cuza, nr.23, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) – Extensia Universitară Alba Iulia.

„Începutul anului universitar este un moment care implică emoție, entuziasm, noi provocări și multe oportunități”, a transmis conf. univ. dr. Cristina Fenișer, directorul Extensiei Universitare Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Structura educațională este următoarea

*Licență

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției (IIRMP)

-Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM)

-Inginerie Economică Industrială (IEI)

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică (ARMM)

-Sisteme și Echipamente Termice (SET)

*Master

*Tehnologii avansate de fabricație (Facultatea IIRMP)

*Fiabilitatea și Mentenanța sistemelor mecanice (Facultatea ARMM)

UTCN – Extensia Universitară Alba Iulia reprezintă un centru de învățământ superior tehnic, destinat formării specialiștilor în domeniul ingineriei, tehnologiei și managementului industrial.

Parte a unei universități cu tradiție în educația tehnică, extensia contribuie la dezvoltarea învățământului universitar din județul Alba și la pregătirea tinerilor pentru cerințele actuale ale pieței muncii.

Extensia dispune de o infrastructură universitară modernizată, care include amfiteatre și săli de curs, săli de seminar, bibliotecă și sală de lectură, laboratoare de informatică, Laboratoare de ingineria fabricației, precum și spații destinate cercetării, simulării și proiectării asistate de calculator.

Noua clădire inaugurată în 2024 are o suprafață desfășurată de aproximativ 1.805 mp și a beneficiat de o investiție de aproape 12 milioane de lei.

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