Curier Județean

Video | Start al anului universitar 2026-2027 la Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca: „Emoție, entuziasm, noi provocări și multe oportunități”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Start al anului universitar 2026-2027 la Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca: „Emoție, entuziasm, noi provocări și multe oportunități”

În după amiaza zilei de luni, 28 septembrie 2026, în Amfiteatrul Mare al sediului de pe str. Alexandru Ioan Cuza, nr.23, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) – Extensia Universitară Alba Iulia.

„Începutul anului universitar este un moment care implică emoție, entuziasm, noi provocări și multe oportunități”, a transmis conf. univ. dr. Cristina Fenișer, directorul Extensiei Universitare Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Structura educațională este următoarea

*Licență

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției (IIRMP)

-Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM)

-Inginerie Economică Industrială (IEI)

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică (ARMM)

-Sisteme și Echipamente Termice (SET)

*Master

*Tehnologii avansate de fabricație (Facultatea IIRMP)

*Fiabilitatea și Mentenanța sistemelor mecanice (Facultatea ARMM)

UTCN – Extensia Universitară Alba Iulia reprezintă un centru de învățământ superior tehnic, destinat formării specialiștilor în domeniul ingineriei, tehnologiei și managementului industrial.

Parte a unei universități cu tradiție în educația tehnică, extensia contribuie la dezvoltarea învățământului universitar din județul Alba și la pregătirea tinerilor pentru cerințele actuale ale pieței muncii.

Extensia dispune de o infrastructură universitară modernizată, care include amfiteatre și săli de curs, săli de seminar, bibliotecă și sală de lectură, laboratoare de informatică, Laboratoare de ingineria fabricației, precum și spații destinate cercetării, simulării și proiectării asistate de calculator.

Noua clădire inaugurată în 2024 are o suprafață desfășurată de aproximativ 1.805 mp și a beneficiat de o investiție de aproape 12 milioane de lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Gard împrejmuitor de peste 170 de metri pe latura de vest a cartierului Gheorghe Șincai din Alba Iulia: De ce spun autoritățile că este necesar

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

28 septembrie 2026

De

Gard împrejmuitor de peste 170 de metri pe latura de vest a cartierului Gheorghe Șincai din Alba Iulia: De ce spun autoritățile că este necesar Primăria Alba Iulia a publicat o invitație de participare pentru execuția lucrărilor de împrejmuire pe latura de vest a ansamblului urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit din Cartierul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Elevii Liceului Teoretic Teiuș, la cursuri în haine negre: Proteste pe scară largă în România față de proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor obligatorii în școli

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 septembrie 2026

De

Elevii Liceului Teoretic Teiuș, la cursuri în haine negre: Proteste pe scară largă în România față de proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor obligatorii în școli Și elevii Liceului Teoretic Teiuș s-au prezentat, luni, 28 septembrie 2026, la cursuri în haine negre. La nivel național, în prima zi a noii săptămâni au avut loc proteste […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și 21 de avertismente după controalele din perioada 21-25 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 septembrie 2026

De

ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și 21 de avertismente după controalele din perioada 21-25 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 14.000 de lei și au dat 21 de avertismente în urma controalelor din perioada 21-25 septembrie 2026. Prin Programul cadru de […]

Citește mai mult