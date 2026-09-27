Video | Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina: “Vom resimți lipsa fanilor dar ne vom strădui să câștigăm”
Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina: “Vom resimți lipsa fanilor dar ne vom strădui să câștigăm”
Naționala de fotbal a României va întâlni Bosnia-Herțegovina în runda a doua a Grupei 4 din Liga B valorică a Ligii Națiunilor.
Meciul este programat luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21:45, pe “Arena Națională” din Capitală, fără spectatori.
Premergător meciului, selecționerul Gheorghe Hagi și fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu au făcut, duminică, 27 septembrie 2026, declarații, în cadrul unei conferințe de presă.
“E adevărat că în preliminarii am pierdut de două ori împotriva Bosniei, acum e o competiție diferită. Sunt mulți jucători diferiți față de anul trecut, cred că încă aveți o echipă puternică, ați jucat la Cupa Mondială și va fi un meci dificil”, a afirmat Nicolae Stanciu, potrivit golazo.ro.„Știam deja că va fi un stadion gol, fără suporteri, am mai fost în această situație în timpul pandemiei COVID-19, suntem obișnuiți. Fanii sunt importanți pentru noi, o să le simțim lipsa, dar vom încerca să câștigăm meciul”, a mai spus fotbalistul albaiulian.
Partida de pe “Arena Națională” va fi condusă de o brigadă de arbitri din Portugalia.
UEFA l-a desemnat pe Luis Godinho pentru a arbitra confruntarea. Centralul portughez va fi asistat de Pedro Martins și Pedro Almeida.
Fabio Verissimo a fost ales arbitru de rezervă pentru partida de pe Arena Națională.
În camera VAR se vor afla alți doi oficiali portughezi. Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro vor urmări fazele controversate și vor interveni, dacă regulamentul o impune, potrivit onlinesport.ro.
În precedenta partidă din Liga Națiunilor , România a pierdut în deplasare împotriva Suediei. Nordicii s-au impus cu 2-1. Albaiulianul Nicolae Stanciu a jucat din minutul 81, în vreme ce Andrei Rațiu a fost titular și integralist. Un alt fotbalist cu origini în Alba, Vlad Dragomir, a intrat pe teren în minutul 88.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Aiudeanul Bogdan Andone, antrenorul care a refuzat AEK Larnaca și ocazia de a înlocui un cunoscut antrenor italian: ,,Am promis că orice ofertă aș primi, tentantă sau nu, rămân aici”
Aiudeanul Bogdan Andone, antrenorul care a refuzat AEK Larnaca și ocazia de a înlocui un cunoscut antrenor italian: ,,Am promis că orice ofertă aș primi, tentantă sau nu, rămân aici” AEK Larnaca a renunțat luna trecută la serviciile lui Mauro Camoranesi, după doar câteva săptămâni petrecute de tehnicianul italian pe banca echipei. Fostul internațional a […]
Nicolae Stanciu, titular cu Bosnia! Gheorghe Hagi a făcut anunțul
Nicolae Stanciu, titular cu Bosnia! Gheorghe Hagi a făcut anunțul România a debutat cu o înfrângere în Liga Națiunilor, scor 1-2, în deplasare cu Suedia. La finalul partidei, selecționerul Gică Hagi a analizat prestația „tricolorilor” și a vorbit despre următorul meci, cel cu Bosnia, programat pe Arena Națională. Printre altele, Gică Hagi a anunțat că […]
Foto: CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți 10-0 (4-0) | „Alb-negrii”, scorul sezonului pe seama „lanternei roșii”!
CSM Unirea Alba Iulia – Nera Bogodinți 10-0 (4-0) | „Alb-negrii”, scor-fluviu pe seama „lanternei roșii”! CSM Unirea Alba Iulia, a doua victorie consecutivă, 10-0 (4-0), cu Nera Bogodinți, pe „Cetate”, o simplă distracție pentru elevii lui Cristian Pustai, cu triple Ayeni și Indrei. Să nu omitem faptul că, la final, galeria „Black Warriors” i-a solicitat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum”
Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum” Economistul Radu Georgescu...
Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru...
Știrea Zilei
Păcănelele în Alba Iulia: „Coadă” a operatorilor de jocuri de noroc la autorizația care le mai poate ține deschise punctele de lucru încă un an
Păcănelele în Alba Iulia: „Coadă” a operatorilor de jocuri de noroc la autorizația care le mai poate ține deschise punctele...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 27 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 27 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
27 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Petiție la Alba Iulia pentru rezolvarea blocajelor de la bariera spre Șoseaua de Centură: Soluția propusă de inițiatori
Petiție la Alba Iulia pentru rezolvarea blocajelor de la bariera spre Șoseaua de Centură: Soluția propusă de inițiatori O petiție...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...