Video | Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina: “Vom resimți lipsa fanilor dar ne vom strădui să câștigăm”

Nicolae Stanciu înaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina: “Vom resimți lipsa fanilor dar ne vom strădui să câștigăm”

Naționala de fotbal a României va întâlni Bosnia-Herțegovina în runda a doua a Grupei 4 din Liga B valorică a Ligii Națiunilor.

Meciul este programat luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21:45, pe “Arena Națională” din Capitală, fără spectatori.

Premergător meciului, selecționerul Gheorghe Hagi și fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu au făcut, duminică, 27 septembrie 2026, declarații, în cadrul unei conferințe de presă.

“E adevărat că în preliminarii am pierdut de două ori împotriva Bosniei, acum e o competiție diferită. Sunt mulți jucători diferiți față de anul trecut, cred că încă aveți o echipă puternică, ați jucat la Cupa Mondială și va fi un meci dificil”, a afirmat Nicolae Stanciu, potrivit golazo.ro.„Știam deja că va fi un stadion gol, fără suporteri, am mai fost în această situație în timpul pandemiei COVID-19, suntem obișnuiți. Fanii sunt importanți pentru noi, o să le simțim lipsa, dar vom încerca să câștigăm meciul”, a mai spus fotbalistul albaiulian.

Partida de pe “Arena Națională” va fi condusă de o brigadă de arbitri din Portugalia.

UEFA l-a desemnat pe Luis Godinho pentru a arbitra confruntarea. Centralul portughez va fi asistat de Pedro Martins și Pedro Almeida.

Fabio Verissimo a fost ales arbitru de rezervă pentru partida de pe Arena Națională.

În camera VAR se vor afla alți doi oficiali portughezi. Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro vor urmări fazele controversate și vor interveni, dacă regulamentul o impune, potrivit onlinesport.ro.

În precedenta partidă din Liga Națiunilor , România a pierdut în deplasare împotriva Suediei. Nordicii s-au impus cu 2-1. Albaiulianul Nicolae Stanciu a jucat din minutul 81, în vreme ce Andrei Rațiu a fost titular și integralist. Un alt fotbalist cu origini în Alba, Vlad Dragomir, a intrat pe teren în minutul 88.

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