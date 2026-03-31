Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională: „Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”! Astăzi, Slovacia – România, amical fără Mircea Lucescu
Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională. „Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat internaționalul român, originar din Craiva, înaintea meciului amical cu Slovacia, din această seară.
Citește și: Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria
*Un deceniu de la debut
În urmă cu 10 ani, mai precis în 23 martie 2016, la Pitești, pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, Stanciu a debutat la echipa națională, într-un meci amical, 1-0 cu Lituania, marcând singurul gol. Are două prezențe la turneele finale Europene, din 2016 și 2024, la ultimul marcând un gol de poveste împotriva Ucrainei. Ex-uniristul a strâns 85 de selecțiii sub „tricolor”, a marcat 15 goluri și a oferit 9 assist-uri, fiind cel mai selecționat și cel mai bun marcator din actualul lot. În plus, a pătruns în Top 10 all-time la națională, pe locul 9, la o selecție de Bogdan Lobonț (86).
Nicolae Stanciu (32 de ani) a declarat că nu ia în calcul să se retragă de la echipa națională, atât timp cât va continua să fie în activitate. La finalul meciului cu Turcia, căpitanul echipei naționale a oferit un răspuns misterios în momentul în care a fost întrebat cum vede România după o nouă calificare ratată la Mondial: „Nu știm cum se vede naționala acum. Suntem la 10 minute după meci și nu pot să răspund la această întrebare”.
*Bară răvășitoare la Istanbul!
La Istanbul, în barajul pierdut cu Turcia, Stanciu, abia intrat în teren, a lovit bara (78), cu un șut din careu, fază care a amuțit stadionul și putea întoarce soarta calificării. Ulterior jocului, au existat speculații că mijlocașul își va anunța retragerea de la echipa națională cât de curând, iar Stanciu a venit cu lămuriri.
„Am spus după meciul cu Turcia că e ultima şansă de a juca la Mondial, referindu-mă că la următorul Mondial voi avea 37 de ani. În rest, nu am făcut nicio referire că mă voi retrage la echipa naţională. Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat Stanciu, citat de as.ro.
Slovacia – România, meci amical, fără Mircea Lucescu pe banca tricolorilor, este prevăzut în această seară la Bratislava. Selecționerul de 80 de ani se desparte de „tricolori”, după ratarea calificării la Mondiale și problemele medicale majore din ultima vreme, România urmând a fi preluată de Gheorghe Hagi.
FOTO: Atomic Blaj, rezultat excelent: calificare la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj
Atomic Blaj a reușit un rezultat excelent: calificarea la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj Performanță de apreciat realizată de Atomic Blaj, echipa pregătită de Dan Balu calificându-se la la turneul semifinal 2 de volei feminin Under 17 (cadete)! […]
FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa, pe podium
Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa au urcat pe podium Reprezentanții LPS Alba Iulia au cucerit 7 medalii (două de argint și 5 de bronz) la etapa regională a înotătorilor cadeți, Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa clasându-se pe podium. […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin! Uniristele, victorie în derby-ul cu Gloria Bistrița și imbatabile în 2026
CSM Unirea Alba Iulia, lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin! Uniristele, victorie în derby-ul cu Gloria Bistrița, scor 2-0, și imbatabile în 2026 CSM Unirea Alba Iulia este lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin, după succesul de la Micești, în derby-ul cu Gloria Bistrița, scor 2-0 (1-0), goluri înscrise de „stranierele” Elina Coceanovschi […]
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților Directoratul Național de Securitate Cibernetică...
VIDEO | Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni: Le-a purtat în brațe și în spate 3 kilometri, până a ajuns la autorități
Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni: Le-a purtat în brațe și în...
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de...
Aproape 1 milion de euro pentru o stație de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate pe platforma Uzinei Mecanice Cugir
Aproape 1 milion de euro pentru o stație de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate pe platforma Uzinei Mecanice...
Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud a obținut acreditarea RENAR
Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud a obținut acreditarea RENAR Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului...
FOTO | ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit. Una dintre mașini a fost proiectată într-o casă
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit. Una dintre mașini a fost proiectată într-o casă...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea...
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Florii 2026 frumoase. SMS-uri, felicitări de Florii și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude,...