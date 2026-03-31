Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională: „Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”! Astăzi, Slovacia – România, amical fără Mircea Lucescu pe banca tricolorilor

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională. „Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat internaționalul român, originar din Craiva, înaintea meciului amical cu Slovacia, din această seară.

*Un deceniu de la debut

În urmă cu 10 ani, mai precis în 23 martie 2016, la Pitești, pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, Stanciu a debutat la echipa națională, într-un meci amical, 1-0 cu Lituania, marcând singurul gol. Are două prezențe la turneele finale Europene, din 2016 și 2024, la ultimul marcând un gol de poveste împotriva Ucrainei. Ex-uniristul a strâns 85 de selecțiii sub „tricolor”, a marcat 15 goluri și a oferit 9 assist-uri, fiind cel mai selecționat și cel mai bun marcator din actualul lot. În plus, a pătruns în Top 10 all-time la națională, pe locul 9, la o selecție de Bogdan Lobonț (86).

Nicolae Stanciu (32 de ani) a declarat că nu ia în calcul să se retragă de la echipa națională, atât timp cât va continua să fie în activitate. La finalul meciului cu Turcia, căpitanul echipei naționale a oferit un răspuns misterios în momentul în care a fost întrebat cum vede România după o nouă calificare ratată la Mondial: „Nu știm cum se vede naționala acum. Suntem la 10 minute după meci și nu pot să răspund la această întrebare”.

*Bară răvășitoare la Istanbul!

La Istanbul, în barajul pierdut cu Turcia, Stanciu, abia intrat în teren, a lovit bara (78), cu un șut din careu, fază care a amuțit stadionul și putea întoarce soarta calificării. Ulterior jocului, au existat speculații că mijlocașul își va anunța retragerea de la echipa națională cât de curând, iar Stanciu a venit cu lămuriri.

„Am spus după meciul cu Turcia că e ultima şansă de a juca la Mondial, referindu-mă că la următorul Mondial voi avea 37 de ani. În rest, nu am făcut nicio referire că mă voi retrage la echipa naţională. Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat Stanciu, citat de as.ro.

Slovacia – România, meci amical, fără Mircea Lucescu pe banca tricolorilor, este prevăzut în această seară la Bratislava. Selecționerul de 80 de ani se desparte de „tricolori”, după ratarea calificării la Mondiale și problemele medicale majore din ultima vreme, România urmând a fi preluată de Gheorghe Hagi.

Foto: Golazzo, Orange Sport, Antena Sport.

