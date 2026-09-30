Președintele Nicușor Dan a anunțat când va nominaliza un nou premier: „Este nevoie de consens”

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă după ce cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare, miercuri, 30 septembrie 2026.

Șeful statului a transmis că va chema partidele la noi negocieri luni dimineața, urmând ca după masa să propună o nouă persoană pentru funcția de premier.

,,Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a face majoritate în jurul unui nou Guvern. Cred că a fost un pas necesar atât pentru partide cât și pentru cetățeni pentru a se ajunge la concluzia că este nevoie de consens. Voi chema partidele la noi negocieri luni dimineața, iar luni după amiaza voi nominaliza un nou premier”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele le-a cerut partidelor să folosească perioada până la noile consultări pentru a-și clarifica pozițiile și pentru a veni la discuții cu soluții.

,,Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă și din nou pentru ca lucrul ăsta să se întâmple este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală.și că vom financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.”, a mai transmis acesta.

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