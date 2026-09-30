Actualitate

Președintele Nicușor Dan a anunțat când va nominaliza un nou premier: „Este nevoie de consens”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Președintele Nicușor Dan a anunțat când va nominaliza un nou premier: „Este nevoie de consens”

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă după ce cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare, miercuri, 30 septembrie 2026. 

Petrecerea Divorțaților

Șeful statului a transmis că va chema partidele la noi negocieri luni dimineața, urmând ca după masa să propună o nouă persoană pentru funcția de premier.

,,Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a face majoritate în jurul unui nou Guvern. Cred că a fost un pas necesar atât pentru partide cât și pentru cetățeni pentru a se ajunge la concluzia că este nevoie de consens. Voi chema partidele la noi negocieri luni dimineața, iar luni după amiaza voi nominaliza un nou premier”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele le-a cerut partidelor să folosească perioada până la noile consultări pentru a-și clarifica pozițiile și pentru a veni la discuții cu soluții.

,,Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă și din nou pentru ca lucrul ăsta să se întâmple este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală.și că vom financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.”, a mai transmis acesta.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Video | Autostrada Transilvania: Secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

30 septembrie 2026

De

Autostrada Transilvania: Secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare Pe Autostrada Transilvania (A3), secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor sunt aproape de finalizare, gradul de realizare fiind de 99,2%, a anunțat miercuri, 30 septembrie 2026 Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).  Potrivit lui Cristian Pistol, pe cei 30,6 […]

Citește mai mult

Actualitate

Călin Georgescu, detalii după prima noapte în arestul preventiv: Stă cu alte trei persoane în celulă, iar bodyguarzii i-au adus mâncare de acasă. Susținătorii lui au stat toată noaptea în fața clădirii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 septembrie 2026

De

Călin Georgescu, detalii după prima noapte în arestul preventiv: Stă cu alte trei persoane în celulă, iar bodyguarzii i-au adus mâncare de acasă. Susținătorii lui au stat toată noaptea în fața clădirii Călin Georgescu a petrecut prima noapte în arest și ar împărți camera cu alte trei persoane. Acesta refuză hrana din arest, iar bodyguarzii […]

Citește mai mult

Actualitate

George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

30 septembrie 2026

De

George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu” „Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a afirmat, miercuri, 30 septembrie 2026, în plenul Parlamentului, reunit pentru votul de învestitură al […]

Citește mai mult