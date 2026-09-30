Actualitate

Călin Georgescu, detalii după prima noapte în arestul preventiv: Stă cu alte trei persoane în celulă, iar bodyguarzii i-au adus mâncare de acasă. Susținătorii lui au stat toată noaptea în fața clădirii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Călin Georgescu, detalii după prima noapte în arestul preventiv: Stă cu alte trei persoane în celulă, iar bodyguarzii i-au adus mâncare de acasă. Susținătorii lui au stat toată noaptea în fața clădirii

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în arest și ar împărți camera cu alte trei persoane. Acesta refuză hrana din arest, iar bodyguarzii săi i-au adus mâncare de acasă, susțin surse „Adevărul”. Vizite poate primi doar în zilele de marți.

Petrecerea Divorțaților

Călin Georgescu a fost adus în arest marți seară, 30 septembrie, după ora 18.00, după ce a fost ridicat de acasă de polițiști, de la vila sa din Mogoșoaia. Susținătorii fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața clădirii, iar unii au rămas acolo toată noaptea.

Citește și: Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: Polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT

El și-a petrecut deja prima noapte în arest, iar surse „Adevărul” spun că împarte camera cu încă trei persoane. Totodată, Călin Georgescu a refuzat mâncarea oferită de Centrul de deținere și vrea alimente aduse de acasă. Poate fi vizitat de familie, însă doar în fiecare zi de marți.

Astăzi, 30 septembrie, i se vor face analize medicale, potrivit procedurii.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, la fel și omul de afaceri Ionel Rusen. Ambii sunt acuzați de DIICOT de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Curtea de Apel București a emis pe numele celor doi mandate de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de un complet de divergență, pentru că primele două judecătoare din dosar aveau puncte de vedere diferite.

Dosarul a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere cu metale prețioase, ce presupunea obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania electorală a lui Georgescu. Ulterior, i s-au cerut încă 100.000 de euro, cu promisiunea majorării creditului la 15 milioane.

Împrumutul nu s-a materializat, iar banii nu au fost returnați. În încercarea de recuperare a prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Video | Autostrada Transilvania: Secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

30 septembrie 2026

De

Autostrada Transilvania: Secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare Pe Autostrada Transilvania (A3), secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor sunt aproape de finalizare, gradul de realizare fiind de 99,2%, a anunțat miercuri, 30 septembrie 2026 Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).  Potrivit lui Cristian Pistol, pe cei 30,6 […]

Citește mai mult

Actualitate

Președintele Nicușor Dan a anunțat când va nominaliza un nou premier: „Este nevoie de consens”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

30 septembrie 2026

De

Președintele Nicușor Dan a anunțat când va nominaliza un nou premier: „Este nevoie de consens” Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă după ce cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare, miercuri, 30 septembrie 2026.  Șeful statului a transmis că va chema partidele la noi negocieri luni dimineața, urmând ca […]

Citește mai mult

Actualitate

George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

30 septembrie 2026

De

George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu” „Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a afirmat, miercuri, 30 septembrie 2026, în plenul Parlamentului, reunit pentru votul de învestitură al […]

Citește mai mult