Călin Georgescu, detalii după prima noapte în arestul preventiv: Stă cu alte trei persoane în celulă, iar bodyguarzii i-au adus mâncare de acasă. Susținătorii lui au stat toată noaptea în fața clădirii
Călin Georgescu, detalii după prima noapte în arestul preventiv: Stă cu alte trei persoane în celulă, iar bodyguarzii i-au adus mâncare de acasă. Susținătorii lui au stat toată noaptea în fața clădirii
Călin Georgescu a petrecut prima noapte în arest și ar împărți camera cu alte trei persoane. Acesta refuză hrana din arest, iar bodyguarzii săi i-au adus mâncare de acasă, susțin surse „Adevărul”. Vizite poate primi doar în zilele de marți.
Călin Georgescu a fost adus în arest marți seară, 30 septembrie, după ora 18.00, după ce a fost ridicat de acasă de polițiști, de la vila sa din Mogoșoaia. Susținătorii fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața clădirii, iar unii au rămas acolo toată noaptea.
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El și-a petrecut deja prima noapte în arest, iar surse „Adevărul” spun că împarte camera cu încă trei persoane. Totodată, Călin Georgescu a refuzat mâncarea oferită de Centrul de deținere și vrea alimente aduse de acasă. Poate fi vizitat de familie, însă doar în fiecare zi de marți.
Astăzi, 30 septembrie, i se vor face analize medicale, potrivit procedurii.
Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, la fel și omul de afaceri Ionel Rusen. Ambii sunt acuzați de DIICOT de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Curtea de Apel București a emis pe numele celor doi mandate de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de un complet de divergență, pentru că primele două judecătoare din dosar aveau puncte de vedere diferite.
Dosarul a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere cu metale prețioase, ce presupunea obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania electorală a lui Georgescu. Ulterior, i s-au cerut încă 100.000 de euro, cu promisiunea majorării creditului la 15 milioane.
Împrumutul nu s-a materializat, iar banii nu au fost returnați. În încercarea de recuperare a prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.
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