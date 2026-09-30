Update | Incident mortal într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, mort după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă

Incident rutier într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, rănit după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă. Primește îngrijiri medicale în aceste momente

Știrea inițială

Un minor de 11 ani a fost rănit, miercuri, 30 septembrie 2026, după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă, în localitatea Heria, comuna Fărău.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității Heria, județul Alba, un minor, în vârstă de 11 ani, ar fi căzut, în timp ce se deplasa cu bicicleta, pe partea carosabilă.

Acesta a suferit leziuni corporale, iar în prezent, primește îngrijiri medicale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

Update IPJ Alba:

Echipajele medicale efectuează manevrele de resuscitare, a transmis IPJ Alba la ora 18:09.

Update final IPJ Alba:

Din nefericire, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia de către echipajele medicale.

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