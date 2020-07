Nelu Tătaru, dupa noul record de infectări cu COVID-19: „Sunt si previziuni sumbre, la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi. Următoarele două săptămâni sunt cruciale”

Vineri, într-o declarație la Antena 3, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a spus că evoluția epidemiei depinde foarte multe de ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni, după recordul de îmbolnăviri cu noi coronavirus înregistrat în ultimele 24 de ore.

„Sunt 2 saptamani cruciale. Daca evitam zone aglomerate, daca purtam masti in spatii inchise, putem lasa timp corpului medical sa gestioneze cazurile de acum din ATI. Sunt si previziuni sumbre, la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi, dar eu sper sa nu ajungem acolo. In acest moment suntem cam ca in aceeasi perioda de crestere fata de luna aprilie, dar acum avem masuri de relaxare plus vid legislativ, consider ca in decurs de 2-3 saptamani putem echilibra aceasta situatie sa mergem pe o panta descendenta”, a declarat Nelu Tătaru. „Suntem pe ascensiune ușoară”, a indicat el.

Sursa: stiripesurse.ro