Sport

Scandalul „Ștefăneștii de Jos-Dănăilă”: Federația Română de Fotbal a închis dosarul

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

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Scandalul „Ștefăneștii de Jos-Dănăilă”: Federația Română de Fotbal a închis dosarul

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât, în ședința de luni, 22 iunie 2026, să închidă dosarul „CSL Ștefăneștii de Jos – David-Andrei Dănăilă”.

Citește și: Decizia Comisiei de Disciplină a FRF în cazul Ștefăneștii de Jos: Nou termen în 19 iunie 2026 și… amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă

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Iată și explicația pe scurt:

Comisia a dispus încetarea executării și închiderea dosarului ca urmare a achitării debitului de către debitorul
CSL Ștefăneștii de Jos față de creditorul Dănăilă David – Andrei”.

A rămas, în schimb, pe rol, dosarul „Federația Română de Fotbal (reclamant) – David-Andrei Dănăilă și Danielo George Bozieru (CSL Ștefăneștii de Jos) – pârâți”, în care a fost fixat un nou termen pentru 1 iulie 2026.

Anterior, în ședința de vineri, 19 iunie 2026, a Comisiei de Disciplină a Federației Române dc Fotbal, a fost respinsă, ca netaxată, cererea de intervenție formulată de SC Popești Leordeni, fiind, de asemenea, respinse, ca inadmisibile, cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulată de CSM Unirea Alba Iulia.

Jucătorul David-Andrei Dănăilă a primit o penalitate sportivă de 2.500 de lei, pentru neprezentare în fața comiei.

Cazul Dănăilă vizează un litigiu financiar dintre fotbalistul amintit și clubul CSL Ștefăneștii de Jos, în urma căruia FRF a decis depunctarea clubului, o măsură care, dacă ar fi fost aplicată la timp, ar fi putut schimba configurația promovării în Liga 2.

Scandalul a escaladat după apariția unor suspiciuni privind documente considerate de jucător drept false sau antedatate, ceea ce a determinat FRF să sesizeze Comisia de Disciplină.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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