FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române

Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române

Asociația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și legionarismului a trimis o cerere, adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Consiliului Județean Alba și Instituția Prefectului Județului Alba, cu privire la bustul lui Octavian Goga amplasat pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia.

Asociația pentru Prevenirea Antisemitismului: Menținerea bustului lui Octavian Goga devine ilegală

Asociația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și legionarismului susține că, în urma modificărilor legislative aduse O.U.G. nr. 31/2002 prin Legea nr. 241/2025 și Legea nr. 157/2018, a fost extinsă interdicția privind amplasarea sau menținerea în spațiul public, în afara muzeelor, a unor statui, busturi sau plăci comemorative dedicate persoanelor care au făcut parte din organizații fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, chiar dacă acestea nu au fost condamnate penal.

În acest context, organizația afirmă că menținerea bustului lui Octavian Goga în spațiul public devine interzisă.

,,Cu alte cuvinte, pentru a oferi un exemplu concret, relevant pentru o mai facilă înțelegere: dacă, într-un anumit context legislativ anterior, a fost legal ca într-un loc public (altul decât un muzeu) să fie ridicat un bust a lui Octavian Goga, în actualul context legislativ menținerea acestui bust devine ilegală, chiar cu conotații penale.”, se arată în textul cererii.

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa: „Am cerut un punct de vedere al Academiei Române”

Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a declarat că solicitarea a fost primită și că a fost cerut un punct de vedere al Academiei Române, care se află în așteptare.

„Am primit-o și am cerut un punct de vedere al Academiei Române. Îl așteptăm”, a declarat edilul din Alba Iulia, pentru ziarulunirea.ro.

Primarul a precizat că o decizie va fi luată doar după primirea răspunsului instituției:

„Trebuie să luăm totuși o hotărâre. Nu e chiar așa ușor. Vreau să văd punctul de vedere al Academiei și revenim.”, a mai spus acesta.

Reamintim că, bustul poetului Octavian Goga a fost îndepărtat din zona Copou a municipiului Iaşi după ce Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Antisemitismului şi Legionarismului a solicitat acest lucru Primăriei şi Consiliului Local Iaşi.

Bustul, care era amplasat într-o zonă intens circulată din cartierul Copou, a fost ridicat, în 28 martie 2026, de angajaţii Ateneului Naţional Iaşi, instituţie aflată în subordinea Primăriei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI