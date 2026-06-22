Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Radu Coroamă, directorul general al Fabricii de Arme Cugir, și-a dat recent demisia din funcția de conducere pe care o ocupa în cadrul companiei.
Demisia a fost confirmată de Radu Coroamă într-o discuție telefonică cu ziariștii de la ziarulunirea.ro. Fostul director general nu a dorit să precizeze data exactă la care și-a depus demisia și nici motivele care au stat la baza acestei decizii.
Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir: ,,Se dorește plecarea conducerii care a dus societatea în situația de față”
Ioan Neagu, președintele Sindicatului “Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir, a discutat pe data de 18 iunie 2026, despre problemele de la Fabrica de Arme Cugir, în cadrul ședinței comisiei de dialog social de la Prefectură.
Președintele sindicatului a prezentat situația actuală privind neplata salariilor de la Fabrica de Arme Cugir, afirmând, la acel moment că, se dorește „plecarea” conducerii care a adus „societatea în situația de față”.
,,Luni trebuiau băgate salariile și nu s-au acordat. Marți a încetat lucrul instantaneu. Astăzi, din nou, nu se lucrează. Se dorește plecarea conducerii care a dus societatea în situația de față. Este rezultatul instalării pe funcții manageriale a celor care nu au pregătirea necesară.”, a povestit acesta.
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Problemele cu salariile la Fabrica de Arme Cugir: ,,Luni era ziua de plată și cardurile nu au fost încărcate”
Salariații de la Fabrica de Arme Cugir au oprit munca pe data de 16 iunie 2026, după ce nu și-au primit salariul.
Mai exact, luni, ziua în care angajații trebuiau să își primească banii, cardurile nu au fost încărcate. Din acest motiv, aceștia au oprit activitatea, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.
„Oamenii nu lucrează de ieri. Administrația încearcă să îi convingă în aceste momente să lucreze. Nu s-a făcut plata. Luni era ziua de plată și cardurile nu au fost încărcate, iar salariații s-au oprit. Este o grevă spontană, o nemulțumire ad hoc.”, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.
Salariații Fabricii de Arme din Cugir au ieșit și miercuri dimineață, 3 iunie, în fața sediului fabricii, pentru a protesta față de faptul că, în discuțiile cu conducerea unității, nu au obținut niciun plus salarial în comparație cu anul trecut.
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Radu Coroamă a fost ales pentru funcția de director general în 2024
Reamintim că, la recomandarea ROMARM, Consiliul de Administrație al Fabricii de Arme Cugir l-a votat pe Radu Coroamă pentru funcția de director general, în locul fostului director, inginerul Grațian Duma, la data de 14 septembrie 2024.
Radu Coroamă a ocupat, timp de mai mulți ani, funcția de șef al Structurii de Securitate la Societatea Uzina Mecanică Cugir.
Coroamă a absolvit Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în 2007, iar ulterior a lucrat timp de patru ani în cadrul Serviciului Român de Informații.
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