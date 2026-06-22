Clădire istorică din centrul municipiului Alba Iulia, salvată printr-o investiție de aproape 3,7 milioane de lei: Centrul Militar Județean Alba va primi spații noi prin mansardare și modernizare

Una dintre clădirile cu valoare istorică din centrul municipiului Alba Iulia se pregătește pentru o transformare importantă. Consiliul Județean Alba urmează să aprobe, în ședința ordinară de miercuri, 24 iunie 2026 documentația tehnică și indicatorii economici pentru un proiect de investiții de aproape 3,7 milioane de lei, care vizează mansardarea și modernizarea corpului C1 al imobilului de pe strada Regina Maria nr. 6, sediul Centrului Militar Județean Alba.

Clădirea, aflată în domeniul public al județului Alba și inclusă pe lista monumentelor istorice, prezintă degradări cauzate de trecerea timpului, infiltrații de apă, probleme de umiditate la subsol, degradarea finisajelor și a unor elemente din șarpanta acoperișului, precum și instalații învechite. Deși expertizele arată că imobilul nu are probleme structurale majore, specialiștii consideră necesare lucrări de consolidare și modernizare pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare.

Proiectul propus urmărește valorificarea spațiului existent de sub acoperiș prin realizarea unei mansarde, fără extinderea construcției la sol și cu păstrarea caracterului arhitectural al clădirii. Noua mansardă va găzdui birouri, o sală de ședințe, spații de circulație și alte încăperi auxiliare necesare activității administrative a Centrului Militar Județean Alba.

Lucrările vor include repararea zonelor afectate ale zidăriei, consolidări locale ale planșeelor, refacerea și adaptarea șarpantei din lemn, înlocuirea elementelor degradate și aplicarea unor soluții pentru eliminarea efectelor umidității asupra construcției. Structura noilor amenajări va fi realizată din materiale ușoare, astfel încât să nu fie suprasolicitate elementele existente ale clădirii.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a fost realizată de firma Archicez Art Studio din Baia Mare și a primit aviz favorabil din partea Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice a Consiliului Județean Alba.

Valoarea totală estimată a investiției este de 3.689.715,68 de lei, cu TVA inclus, din care aproximativ 2,49 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj. Finanțarea va fi asigurată din bugetul local al județului Alba, iar perioada estimată pentru implementarea proiectului este de 24 de luni.

Prin această investiție, autoritățile județene urmăresc atât conservarea unui imobil cu valoare istorică, cât și adaptarea lui la nevoile actuale ale instituției care îl utilizează, prin crearea unor spații moderne și funcționale, fără afectarea identității arhitecturale a clădirii.

foto: arhivă

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